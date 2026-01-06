Familia se preparaba para despedirlo y despertó: menor baleado en Navidad protagoniza un milagro

Lo que parecía un triste final terminó convirtiéndose en una historia que sus padres califican como un milagro. Ryen Harris-Contreras, un menor de 14 años, volvió a reaccionar luego de ser desconectado del respirador, después de que los médicos no le dieran esperanza de vida tras recibir un disparo accidental en la cabeza.

El momento que nadie esperaba

El menor recibió un disparo accidental en la cabeza el 25 de diciembre. (Shutterstock)

De acuerdo con el testimonio de su madre, Sonora Smith, al medio KWTX, el adolescente se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Niños McLane, en Temple, Texas, cuando los médicos tomaron la decisión de retirarle el tubo de respiración.

Sin embargo, contra todo pronóstico, el menor apretó los dedos de una enfermera y luego abrió los ojos, provocando sorpresa entre el personal médico y su familia.

“Esto no es solo una supervivencia. Es un milagro”, expresó su madre, visiblemente emocionada.

Una recuperación que desafía los pronósticos

Ryen había sido sometido a una cirugía en la que se le extirpó parte del cráneo, debido a la gravedad de la lesión. Los daños cerebrales eran tan severos que los médicos habían decidido retirarle el monitor de presión intracraneal, al considerar que no había posibilidades de recuperación.

“Cuando los médicos dijeron que no había esperanza, Dios susurró: ‘Miren lo que puedo hacer’”, agregó Smith.

Un video difundido por el hospital muestra al menor moviendo lentamente su mano, mientras el personal de salud revisa sus signos vitales.

Ryen Harris-Contreras volvió a reaccionar tras ser desconectado del respirador. (Fines ilustrativos) (Canva/Canva)

Así ocurrió el accidente

Según el informe policial, el hecho ocurrió alrededor de las 8:20 de la noche del 25 de diciembre de 2025, en una vivienda a las afueras de Groesbeck, Texas. Otro menor disparó de manera accidental un rifle que creía descargado.

“Parece que se trató de un disparo accidental, no intencional”, indicó el sheriff del condado.

De acuerdo con medios locales, quien accionó el arma era el mejor amigo de Ryen, con quien compartía desde la infancia.

Apoyo y esperanza

Compañeros de clase, amigos y familiares han estado pendientes de la evolución del menor. Incluso, sus compañeros grabaron un video para animarlo durante su recuperación.

El Departamento de Atletismo del Distrito Escolar Independiente de Groesbeck también envió un mensaje de apoyo, destacando que Ryen practica varios deportes y deseándole una pronta recuperación.

“Estamos sumamente agradecidos por la forma en que Dios ha estado obrando en la sanación de Ryen y oramos por su continua mejoría”, señaló la institución.

Mientras el menor continúa su proceso de recuperación, su familia insiste en que lo ocurrido es una prueba de fe y agradece las oraciones recibidas.

