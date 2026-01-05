Internacionales

“Ahora lo sabes”: la respuesta de la Casa Blanca a un viejo reto de Nicolás Maduro

La Casa Blanca compartió en X un video recordando el momento en que Nicolás Maduro desafió públicamente a Donald Trump, horas después de confirmarse su captura

Por El Tiempo / Colombia / GDA

La Casa Blanca publicó en su cuenta oficial de X un video en el que recordó un antiguo mensaje del presidente venezolano Nicolás Maduro, en el que llamó “cobarde” a Donald Trump y lo retó públicamente a ir por él, luego de que se confirmara su captura y traslado a Estados Unidos.

El video que Washington decidió revivir

El presidente de Venezuela, Nicolás Madura, gesticula mientras da un discurso público.
La Casa Blanca publicó un video recordando un reto de Nicolás Maduro a Donald Trump. (PEDRO MATTEY/AFP)

La publicación se dio tiempo después de que las autoridades estadounidenses confirmaran que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos durante una operación militar en Venezuela y trasladados a territorio norteamericano. Según informó la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ambos fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York.

Pronto enfrentarán el rigor de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, señaló la funcionaria al referirse al proceso judicial que enfrentan.

En el video compartido por la Casa Blanca se observa un fragmento de una alocución pública de Maduro, en la que desafía directamente al entonces presidente estadounidense. “Aquí lo espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobarde”, había dicho el mandatario venezolano ante una multitud.

“Si no lo sabías, ahora lo sabes”

En su nuevo decreto, Trump busca convertir a EE.UU. en el centro de innovación en tecnología financiera digital, con un enfoque en las criptomonedas y la eliminación de restricciones anteriores.
El video fue compartido tras confirmarse la captura de Maduro y Cilia Flores. (AFP/AFP)

Tras esas imágenes, el clip incorpora declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien aparece diciendo: “Si no lo sabías, ahora ya lo sabes”, frase que fue utilizada como respuesta directa al reto lanzado por Maduro años atrás.

El tono del video fue interpretado como irónico, al contrastar el desafío público con el desenlace de los hechos ocurridos este 3 de enero.

Para cerrar la publicación, la Casa Blanca incluyó la fotografía difundida previamente por Donald Trump, en la que se observa a Nicolás Maduro esposado, con los ojos cubiertos, abordo de un helicóptero durante su traslado a Nueva York.

La secuencia final muestra al presidente estadounidense caminando por uno de los pasillos de la residencia oficial, con una carpeta en la mano, reforzando el mensaje político del video.

