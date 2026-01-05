(Video) Periodista Jaime Bayly revela quién habría traicionado a Maduro ante la CIA

El periodista Jaime Bayly ha lanzado una fuerte acusación sobre la cúpula política en Venezuela, señalando que Delcy Rodríguez fue la persona encargada de delatar a Nicolás Maduro.

El periodista Jaime Bayly detalla cómo se gestó la entrega de Nicolás Maduro a las autoridades.

Según el comunicador, en un video que subió a TikTok, Rodríguez proporcionó a la CIA la ubicación exacta del mandatario y de su esposa, Cilia Flores, facilitando así su captura.

“La persona que delató a Maduro, la persona que le dijo a la CIA exactamente dónde estaban Maduro y su esposa fue Delcy Rodríguez.

“Delcy Rodríguez se ha juramentado ahora muy contenta como presidenta de Venezuela, pero no es presidenta legítima, es la flamante dictadora de Venezuela”, comienza diciendo Bayly, quien porta una gorra con la bandera del país sudamericano.

Nexos internacionales y la oferta de exilio

En su análisis, Bayly asegura que la información la obtuvo de Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia, quien afirma tener certeza sobre la traición de Rodríguez debido a su deseo de alcanzar la presidencia en Venezuela.

“Es un hombre muy cercano a los americanos, ha dicho que él está totalmente seguro de que Delcy Rodríguez traicionó a Maduro porque quería ser la presidenta de su país. Francisco Santos tiene muy buenas conexiones con Washington”, argumentó el periodista.

La actual situación política en Venezuela estaría marcada por la supuesta traición de Delcy Rodríguez. (PEDRO MATTEY/AFP)

El comunicador fue más allá y también añadió una declaración del hijo de Maduro.

“Nicolacito Maduro Guerra ha dicho: ‘Alguien de la cúpula, alguien muy cercano a mi padre, lo traicionó’. ¿Quién podría ser? ¿Cabello? (mueve la cabeza de izquierda a derecha) ¿Padrino? No creo. ¿Delcy? ¡Claro, Delcy! ¡Yo lo venía diciendo!“, enfatiza.

El 4 de enero, Maduro hijo dijo públicamente, luego de la detención de su padre: “La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará”.

El rechazo a la amnistía en Turquía

Antes de su detención, se habrían llevado a cabo conversaciones entre figuras de alto nivel, incluidos Donald Trump y Marco Rubio, quienes ofrecieron a Nicolás Maduro (según Bayly) una salida hacia Turquía bajo protección de Erdogan.

La propuesta incluía amnistía total para él y su familia a cambio de abandonar Venezuela y permitir que Delcy Rodríguez asumiera el mando formalmente.

Sin embargo, el periodista asegura que el mandatario se negó a abandonar el territorio nacional, insistiendo en que prefería permanecer en el país aunque Rodríguez tomara la presidencia.

Según Bayly, esta decisión fue un error estratégico que cerró las puertas a un exilio seguro y permitió que la traición interna se consumara, dejando a Rodríguez como la actual detentora del poder en Venezuela.

Nicolás Maduro habría rechazado una oferta de exilio en Turquía antes de perder el control en Venezuela. (JUAN BARRETO/AFP)

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.