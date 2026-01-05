Trump dice que “muchos cubanos” murieron en ataque de EE.UU. a Venezuela y Cuba lo confirma

El presidente Donald Trump dijo este domingo que muchos cubanos miembros del equipo de seguridad del mandatario venezolano Nicolás Maduro murieron durante el operativo en el cual este fue capturado en Caracas por las fuerzas estadounidenses.
“Saben, muchos cubanos murieron ayer (sábado)”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One, al indicar que “desafortunadamente, hay muchos muertos en el otro lado”.
El gobierno de La Habana informó este domingo que 32 cubanos murieron combatiendo durante el ataque de Estados Unidos en Venezuela.
“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela (...) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”, informó el gobierno en un comunicado leído en la televisión nacional.
