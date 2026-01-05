Trump dice que “muchos cubanos” murieron en ataque de EE.UU. a Venezuela y Cuba lo confirma

El presidente Donald Trump dijo este domingo que muchos cubanos miembros del equipo de seguridad del mandatario venezolano Nicolás Maduro murieron durante el operativo en el cual este fue capturado en Caracas por las fuerzas estadounidenses.

Donald Trump observó en tiempo real el operativo militar en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, según imágenes divulgadas por la Casa Blanca este sábado. (@WhiteHouse/X)

“Saben, muchos cubanos murieron ayer (sábado)”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One, al indicar que “desafortunadamente, hay muchos muertos en el otro lado”.

El gobierno de La Habana informó este domingo que 32 cubanos murieron combatiendo durante el ataque de Estados Unidos en Venezuela.

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela (...) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”, informó el gobierno en un comunicado leído en la televisión nacional.

Daños en el puerto de La Guaira en Venezuela luego de la operación militar para detener al presidente Nicolás Maduro. Picture showing damages to the port of La Guaira, Venezuela, after a US military operation that led to the capture of President Nicolas Maduro, on January 3, 2026. The US operation that led to the capture of Maduro sparked alarm across the international community, with allies and foes of Washington and Caracas expressing disquiet. Charged with "narco-terrorism," the leftist strongman and his wife are being taken to New York to stand trial in federal court, according to US President Donald Trump. No casualty figures are yet available. (Photo by Pedro MATTEY / AFP) (PEDRO MATTEY/AFP)

