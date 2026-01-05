¿Quién es Cilia Flores, la “primera combatiente” del chavismo capturada junto a su esposo, Nicolás Maduro?

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y conocida dentro del chavismo como la “primera combatiente”, fue capturada junto al mandatario venezolano durante la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela y será enjuiciada en Nueva York, marcando un punto de quiebre en la historia del poder político venezolano.

Una figura clave del chavismo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores (JUAN BARRETO/AFP)

Lejos de ser una figura decorativa, Flores desarrolló una carrera política propia, que en distintos momentos tuvo incluso mayor peso institucional que la de su esposo. Ambos avanzaron en la vida pública bajo la sombra del fallecido Hugo Chávez, líder fundador del chavismo.

Fue el propio Maduro quien, durante la campaña presidencial de 2013, la bautizó como “la primera combatiente”, descartando el concepto tradicional de primera dama. “Cilia no será la primera dama porque ese es un concepto de la alta alcurnia”, dijo entonces.

La influencia de Flores en el poder fue tal que en 2018 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso sanciones financieras, al considerarla parte del círculo cercano que sostenía al régimen venezolano.

Orígenes y ascenso político

Ella nació en 1956 en Tinaquillo, estado Cojedes, en una familia de origen humilde. Se graduó como abogada en la Universidad Santa María y se especializó en derecho penal y laboral. Su vínculo con el chavismo se consolidó tras el intento de golpe de Estado de 1992, cuando formó parte del equipo legal que defendió a los militares liderados por Chávez.

Desde entonces, su carrera fue en ascenso. Fue diputada, presidenta de la Asamblea Nacional, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo, y Procuradora General de la República. También integró la dirección del PSUV y formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente instalada en 2017.

Como presidenta del Parlamento, Flores fue una de las mujeres más poderosas del país, aunque su gestión estuvo rodeada de polémicas, entre ellas acusaciones de nepotismo (práctica de una persona con poder, de favorecer a familiares y amigos cercanos en la concesión de empleos, cargos, contratos u otros beneficio), y restricciones al acceso de la prensa.

Cilia Flores (gris) desarrolló una carrera política propia dentro del chavismo. (MARCELO GARCIA/AFP)

Polémicas familiares y causas judiciales

Según BBC News, Flores también estuvo ligado a uno de los casos judiciales más sonados del chavismo. En 2015, dos de sus sobrinos fueron arrestados y posteriormente condenados en Estados Unidos por narcotráfico, acusados de intentar enviar grandes cargamentos de cocaína utilizando infraestructura estatal venezolana.

Aunque ambos fueron liberados en 2022 tras un acuerdo diplomático, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca volvió a colocar a la familia Flores bajo el foco, con nuevas sanciones impuestas semanas antes de la captura de Maduro y su esposa.

Captura y futuro judicial

Estados Unidos la había sancionado desde 2018 por su cercanía al régimen. (FEDERICO PARRA/AFP)

Este sábado, Flores y Nicolás Maduro fueron detenidos durante la incursión militar estadounidense en Venezuela y trasladados a Nueva York, donde enfrentarán cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo, según anunció la Fiscalía estadounidense.

La caída de Flores representa no solo la detención de una primera dama, sino la de una de las figuras más influyentes del chavismo, cuyo poder se extendió por más de dos décadas en el corazón del Estado venezolano

