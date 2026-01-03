(Video) Reacción de Jeff On al saber que capturaron a Maduro hace llorar a cualquiera

Jeff On, cantante venezolano radicado en Costa Rica, no aguantó las lágrimas al enterarse de la captura de Nicolás Maduro. (redes/Instagram)

La madrugada de este sábado 3 de enero quedará marcada para muchos venezolanos dentro y fuera de su país, y uno de ellos es el cantante Jeff On, quien reside en Costa Rica y se dio a conocer ante el público nacional tras su participación en el programa Nace una estrella, de Teletica.

El artista no pudo contener las lágrimas al enterarse de la captura de Nicolás Maduro, una noticia que lo tomó completamente por sorpresa mientras dormía. Fue su hermana Andrea quien lo despertó de forma abrupta, invadida por la emoción.

Jeff On llora al enterarse de la captura de Nicolás Maduro

“Me despertó mi hermana, literalmente me tumbó la puerta”, relató Jeff On en un video compartido en sus redes sociales, visiblemente afectado.

“Me dice: ‘Yo soñaba con tumbarte la puerta y decirte que cayó el hp de Maduro. Lo atraparon, panita… ¡wow!’”, expresó.

Jeff On siempre ha dicho que se siente orgulloso de ser venezolano. (redes/Instagram)

Entre sollozos, el cantante confesó que este era un momento que había imaginado durante años.

“Chamos, nosotros soñamos con esta vaina”, expresó mientras las lágrimas no dejaban de correr.

“Nosotros hemos soñado con esto, le hemos escrito la carta al Niño Jesús, de todo. Gracias, vale… ¡viva Venezuela libre!”, añadió con la voz quebrada.

Jeff On aseguró que no existen palabras suficientes para dimensionar lo mucho que él y millones de venezolanos deseaban que ocurriera un hecho como el anunciado en las últimas horas.

Para él, la noticia representa esperanza, alivio y el inicio de un cambio largamente esperado.

Jeff On y su hermana celebran la captura de Nicolás Maduro

Su hermana Andrea también se mostró profundamente conmovida, llorando de felicidad junto al cantante, en una escena que refleja el sentir de muchas familias venezolanas que han vivido años marcados por el dolor, la distancia y el exilio.

El testimonio del artista se suma a las múltiples reacciones de venezolanos alrededor del mundo que, desde la madrugada, han expresado su emoción ante lo que consideran un momento histórico para su país.