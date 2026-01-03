Así reaccionaron Ricardo Montaner, Carlos Baute y Guillermo Dávila a captura de Maduro

Desde las primeras horas de este sábado 3 de enero varias figuras del mundo del entretenimiento venezolano han utilizado sus redes sociales para expresar su asombro, emoción y alivio tras la sorprendente noticia de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado por fuerzas militares estadounidenses.

La información, que ha generado un impacto internacional, ha resonado con fuerza dentro de la comunidad de artistas venezolanos — muchos de ellos exiliados tras años de crisis en su país — quienes no dudaron en compartir sus reacciones al enterarse de lo que podría ser un punto de inflexión para la nación sudamericana.

Carlos Baute reacciona a la detención de Nicolás Maduro

Carlos Baute: “¡Por fin!”

El cantante Carlos Baute, nacido en Caracas y con una amplia trayectoria musical en Latinoamérica, no ocultó su emoción. A través de un video publicado en sus historias, se le vio visiblemente conmovido y sin poder dormir:

“Los venezolanos sin dormir, señores, al fin, el señor (Donald) Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. Enhorabuena Venezuela, estamos con ustedes. Bendiciones”, expresó Baute, reflejando el sentimiento de muchos venezolanos que han vivido años de incertidumbre.

Humorista Marko manda mansaje a sus hermanos venezolanos

Marko: euforia y palabras fuertes

Por su parte, el actor e influencer venezolano conocido como Marko no se guardó nada. Con tono efusivo y un lenguaje vehemente, celebró lo que describió como un momento largamente esperado.

“El día llegó: Trump confirmó la captura del mald…”, dijo, seguido de una serie de insultos dirigidos hacia el líder venezolano.

El humorista venezolano Marko colgó esta fotografía como perfil en sus redes sociales. (redes/Instagram)

“Se nos hizo realidad el regalo de Navidad”, agregó el artista de 51 años, dejando claro que interpreta este suceso como un cambio de rumbo histórico.

Plegarias y agradecimientos

Mientras tanto, desde Estados Unidos, el cantante Ricardo Montaner compartió una reflexión espiritual durante la madrugada, cuando los acontecimientos se estaban desarrollando en su tierra natal.

“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman. Amen, amen. Venezuela. Venezuelalibre”, publicó en sus redes.

Este es el mensaje de Ricardo Montaner ante la captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridesdes de Estados Unidos. (redes/Instagram)

Guillermo Dávila, otra voz emblemática de la música venezolana, también recurrió a sus redes para manifestarse.

En un video, Dávila declaró que seguía con atención las noticias desde su televisor, recordando “tanta injusticia, tanta maldad y enfermedad”, al referirse a la situación vivida durante los últimos años. Calificó estos eventos como un posible inicio de libertad para su país:

Guillermo Dávila reacciona a captura de Nicolás Maduro en Venezuela

“Venezuela, empezó tu libertad”, afirmó, antes de felicitar al presidente estadounidense Donald Trump por su accionar en la operación, y extender un agradecimiento especial a la política venezolana María Corina Machado por su lucha incansable.

