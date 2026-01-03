Jair Cruz está en Venezuela con su novia: “Lo más importante es mantenernos tranquilos”

El locutor Jair Cruz y su novia Isabel González se encuentran en Venezuela pasando las festividades con la famillia de ella. (Cortesía/Cortesía)

El locutor costarricense Jair Cruz, una de las caras más conocidas de El Chinamo, se encuentra en Venezuela y está viviendo en carne propia la tensión que hay en estos momentos en dicho país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Cruz viajó hace varios días a territorio venezolano junto a su novia, la venezolana Isabel González, con el objetivo de conocer a su familia y pasar las fiesta navideñas con ellos. Sin embargo, la madrugada de este 3 de enero los sorprendió una noticia que, según el propio animador, “despertó no solo a Venezuela, sino al mundo entero”.

Jair Cruz está en Venezuela durante la captura de Nicolás Maduro

Por medio de una historia publicada en la cuenta de Instagram, el locutor quiso llevar tranquilidad a quienes le han escrito preocupados por su seguridad.

“Lo más importante ante todo esto es mantenernos tranquilos. La recomendación más responsable que mucha gente ha hecho es quedarse en casa, mantenerse unidos y estar bien informados para salir de manera segura”, expresó.

Su novia también agradeció los mensajes de apoyo y explicó que, por ahora, la situación se mantiene en calma.

“Todo está tranquilo porque la mayoría decidió quedarse en casa, ver noticias y estar atentos a lo que pueda pasar”, comentó Isabel.

Jair aprovechó el espacio para agradecer a familiares, amigos y seguidores que han estado pendientes de ellos y cerró su mensaje con una frase cargada de fe y cariño: “Todo está muy bien y que Dios bendiga Venezuela”, dijo desde Alto Barinas, en el estado de Barinas.