¿Jair Cruz tiene nueva novia? Un comentario de sus amigos lo habría dejado en evidencia

Jair Cruz es uno de los animadores y locutores más populares de Costa Rica. Fotografía: Instagram Jair Cruz. (Instagram/Instagram)

De un tiempo para acá, Jair Cruz se ve y se escucha bastante feliz, como si algo en su vida estuviera cambiando, y este martes Victoria Fuentes y Gustavo Gamboa dieron pistas de lo que estaría pasando con el popular locutor.

En el capítulo más reciente del pódcast Después de los 40, que lanzaron los esposos y Cruz hace dos meses, se insinuó el motivo de la felicidad del animador de El Chinamo, a quien Cupido habría flechado recientemente.

Tavo y Vicky pasaron tirando chinitas respecto a la nueva etapa que está viviendo Cruz, con quien La Teja intentó conversar para confirmar si está o no ennoviado, pero hasta ahora no nos ha respondido.

Las primeras pistas del romance

Las insinuaciones sobre la nueva vida sentimental del expresentador de VM Latino empezaron desde los primeros minutos del programa, cuando en medio de una conversación, Tavo le preguntó si se iba a casar.

“Usted qué sabe, Tavo, si yo estoy por construir un futuro en estos momentos. ¡Claro que me quiero casar!”, dijo Cruz, de 48 años.

“¿Qué tal si el amor en estos momentos está tocando a mi puerta”, agregó, mientras Vicky y Tavo lo veían una y otra vez.

Minutos más tarde, en el programa comenzaron a leer mensajes de la gente y Jair reconoció que él no los leía, lo que le dio pie a Tavo para un nuevo comentario que habría revelado el secreto de su amigo y colega.

Jair Cruz, Vicky Fuentes y Tavo Gamboa son los protagonistas del pódcast, Después de los 40. Fotografía: Instagram Jair Cruz. (Instagram/Instagram)

“Ah… pero si ese mensaje lo escribiera…”, afirmó Gamboa, quien debuta este viernes como presentador de Repretel.

“Hasta tres veces los leo, y no solo los leo, los escucho. Son mejores los de audio para que sepás”, respondió Cruz.

Confirmación entre bromas y pistas

La pista definitiva vino después, también de la boca de Tavo Gamboa, quien soltó la lengua. “Jair trajo a alguien especial hoy (el martes) que está aquí con nosotros. Yo le dije que no lo hiciera (llevar a nadie), que él sería el responsable”, mencionó Tavo entre bromas.

“Jair está más nervioso que nunca, le brillan los ojos de una manera como nunca se los había visto”, comentó, por su parte, Vicky Fuentes.

Después, los productores del programa hicieron una toma del público, donde Tavo pidió a la gente sacar las conclusiones respecto a la persona especial que acompañó a Jair este martes al programa.

Jair Cruz estuvo muy bien acompañado durante la transmisión del pódcast de este martes. La rubia que está volteando a la cámara seria con quien está saliendo. Fotografía: Captura. (Instagram/Instagram)

Un romance con sabor internacional

Por cosas que dijeron ahí, la persona con la que Jair está saliendo no es costarricense, sino venezolana, pues hasta le pegaron color a Cruz por el gusto que le tiene ahora a esa comida.

Jair tiene seis hijos de cuatro mamás diferentes, pero ahora le estaría dando una nueva oportunidad al amor, que, quien quita, sea la vencida.