Jair Cruz presume lo feliz y enamorado que termina el 2025

Locutor y presentador fue flechado por guapísima venezolana

Por Manuel Herrera

El locutor y presentador de El Chinamo, Jair Cruz, presumió lo feliz y enamorado que termina este 2025, un año muy importante para su vida sentimental.

Jair Cruz termina el 2025 enamoradísimo. Fotografía: Instagram Jair Cruz. (Instagram/Instagram)

Cruz y su novia, la venezolana Isabel González, dejaron ver lo enamorados que están inspirados por el ambiente navideño de esta época.

“Nuestra primera Navidad”, escribió la pareja en varias fotos que compartieron esta semana en medio de las celebraciones de la Nochebuena en las que mostraron lo bien que va su amor.

Fueron cuatro fotos las que publicaron los enamorados mientras posaban frente a un árbol de Navidad, posiblemente en la casa de Cruz.

Los novios no ocultaron el amor que se tienen en fotos donde aparecen uno al lado del otro, tomados de la mano o muy abrazados y tiernos.

Jair Cruz y su novia presumieron su gran amor en Nochebuena. Fotografía: Instagram Jair Cruz. (Instagram/Instagram)

A finales de octubre, Jair se sinceró con La Teja sobre la relación amorosa que lo sorprendió este 2025. Contó que la suramericana es periodista y algo conocida en su país, donde trabajó en radio y televisión.

“Es una mujer muy preparada, profesional y hermosa. Me gusta cómo maneja su vida, su familia y sus decisiones. Eso me inspira”, señaló Cruz a este medio en aquella oportunidad.

Además dijo que su amor tiene una hija de 15 años y destacó la buena relación que tiene con sus seis hijos.

“Yo me enamoro con solo escuchar ese acento en los audios que me manda. Le digo que no me escriba, que me mande audios. Además, hace unas arepas deliciosas. Le encanta bailar, le encanta la música salsa. Tiene un saborcito venezolano que es muy bueno”, afirmó con picardía esa vez.

Isabel González es la bellísima novia de Jair Cruz. Fotografía: Cortesía Jair Cruz. (Cortesía/Cortesía)

Aunque están muy enamorados, la pareja aún no da el paso de vivir bajo el mismo techo; posiblemente porque quieren más tiempo como novios para terminar de conocerse.

