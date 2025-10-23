Jair Cruz se confiesa enamorado y revela quién es la bella venezolana que le robó el corazón

El locutor costarricense Jair Cruz jamás imaginó que un evento de trabajo cambiaría por completo su vida.

Lo que parecía una actividad más se convirtió en el inicio de un romance inesperado que hoy lo tiene feliz y enamorado.

Desde el primer encuentro hasta las primeras citas, la historia de amor de Cruz está llena de emociones, risas y de esa magia que ocurre cuando dos vidas se cruzan de forma inesperada.

Jair Cruz es uno de los locutores, animadores y presentadores más conocidos del país. En la foto aparece en el pódcast que tiene junto a Tavo Gamboa y Vicky Fuentes. Fotografía: Cortesía Jair Cruz. (Cortesía/Cortesía)

El encuentro que cambió todo

Todo comenzó hace algunos meses (prefirió no decir cuándo) durante un evento corporativo donde el reconocido animador de El Chinamo fue contratado para conducir la actividad, según contó a La Teja.

“Llegué al evento, pero como siempre hago, llamé a mi cliente minutos antes para que me dijera por dónde ingresar. Me indicaron que entrara por otra puerta para evitar toparme con la gente que llegaba al evento”, contó Jair. Lo que no esperaba era que al salir de ahí se encontraría de frente con ella.

La descripción que hizo Jair de aquel momento es casi de guión de película romántica. “Cuando salgo a la puerta principal, como al metro de distancia veo aquella mujer en la entrada. Me quedé viéndola como un minuto y no dije nada, fue tal el impacto que tuve que ni ‘hola’, ni ‘buenas noches’ le dije. Me sentí la persona más tonta del mundo”, confesó entre risas.

Un acercamiento tímido pero decisivo

A pesar del impacto inicial, Cruz se acercó a ella horas después, cuando se percató de la foto que le había tomado cuando él estaba en el escenario trabajando.

La foto fue la excusa perfecta para acercarse y hablarle. Ella, amablemente, le pasó la imagen por AirDrop. Ese contacto, aunque mínimo, fue suficiente para dejar una chispa encendida.

La noche después de ese primer encuentro, al revisar sus redes sociales, Jair notó una reacción de la hermosa mujer a una publicación de él de hace tiempo y de eso también se valió para escribirle “por privado”. “Me sentía como un adolescente de 15 años”, reconoció Jair, de 48.

Jair Cruz contó que la relación de sus seis hijos con su novia actual es muy buena. Fotografía: Archivo LT. (Cortesía)

Descubriendo la compatibilidad

La relación se fue construyendo de manera gradual. Entre conversaciones y mensajes, comenzaron a conocerse, a descubrir intereses comunes y a enfrentar la incertidumbre de una primera cita.

Para Jair Cruz, uno de los desafíos fue evaluar qué podía aportar a la vida de ella. “Es una mujer profesional, independiente, tiene su propia vida, y yo me preguntaba qué podía darle yo para que fuéramos compatibles”, dijo.

A medida que avanzaban las conversaciones, se dieron cuenta de que compartían valores similares y que la química entre ambos era genuina. “Fue muy bonito porque coincidimos en un momento de nuestras vidas en el que ambos estábamos preparados para una relación sana”, destacó.

La importancia de la familia en la relación

Para Jair Cruz, sus hijos son su prioridad absoluta, y la forma en que su pareja reaccionó a su familia fue un punto decisivo en su vínculo. Cruz tiene 6 hijos.

“Me gustó mucho cómo trató a mis hijos, eso es muy importante para mí. Ella también tiene una hija, y poder integrar nuestras familias de manera respetuosa y natural ha sido fundamental”, aseguró.

Las primeras reuniones con los hijos fueron un verdadero reto, lleno de nervios y expectativas. “Mi hija Isabela fue la primera en conectarse con ella, y después los demás. Fue muy bonito ver cómo todo fluyó de manera orgánica”, contó el locutor.

Isabel González es la bellísima novia de Jair Cruz. Fotografía: Cortesía Jair Cruz. (Cortesía/Cortesía)

¿Quién es ella?

La mujer que flechó a Jair Cruz se llama Isabel González, una bellísima venezolana varios años menor que él, periodista de profesión y algo conocida en su país por el tiempo que trabajó allá en la radio y en la televisión.

Isabel es mamá de una adolescente de 15 años y lleva tiempo viviendo en Costa Rica con parte de su familia.

“Es una mujer muy preparada, profesional y hermosa. Me gusta cómo maneja su vida, su familia y sus decisiones. Eso me inspira”, señaló.

Como Isabel es extranjera, esta etapa también ha implicado para ellos un proceso de adaptación cultural.

“Ella conoce mucho del medio, es periodista y sabe cómo funcionan las cosas en Costa Rica. Pero también ha mantenido un perfil bajo, y eso ha sido bonito”, dijo Jair Cruz, a quien también Isabel conquista con su cuchara venezolana.

“Yo me enamoro con solo escuchar ese acento en los audios que me manda. Le digo que no me escriba, que me mande audios. Además, hace unas arepas deliciosas. Le encanta bailar, le encanta la música salsa. Tiene un saborcito venezolano que es muy bueno”, afirmó con picardía.

El apoyo mutuo y la transparencia

Cruz mencionó que las cosas entre ellos avanzan muy bien y eso es gracias a que la transparencia ha sido un pilar en este romance inesperado. Ambos ya compartieron información de sus vidas pasadas para evitar malos entendidos.

“Hemos tenido miles de horas de conversación, y lo bonito ha sido ser sinceros y directos porque, al final, ambos tenemos una vida pasada. Para mí también era importante que mis hijos supieran de esta relación, y que todos a mi alrededor entendieran que esto es algo genuino y serio”, añadió.

Jair Cruz e Isabel González ya llevan varios meses juntos y hacen una hermosa pareja. Fotografía: Cortesía Jair Cruz. (Cortesía/Cortesía)

Construyendo un equipo familiar

Aunque no viven juntos, la relación la llevan con mucho respeto hacia los hijos de ambos y hacia la dinámica familiar de cada uno.

“Ella se ha integrado con mis hijos de manera natural, y eso me hace sentir muy bien. Hemos creado un ambiente de respeto y cariño que es esencial para cualquier relación seria”, destacó.

Como las cosas entre ellos están fluyendo tan bien, le preguntamos a Jair si tiene planes de casarse o al menos vivir juntos.

Sobre eso respondió: “No hay prisa. Lo importante es disfrutar, aprender y apoyarnos mutuamente. El futuro llegará cuando tenga que llegar”.