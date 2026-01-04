“Pagará un precio muy alto”: La ruda amenaza de Donald Trump a la nueva presidenta de Venezuela

La tensión política entre Washington y Caracas ha escalado a un nivel crítico. El presidente Donald Trump envió un mensaje contundente a la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegurando que enfrentará repercusiones severas si decide no colaborar con los objetivos de seguridad y economía de los Estados Unidos.

Delcy Rodríguez enfrenta una presión internacional sin precedentes tras la caída de Nicolás Maduro. (FEDERICO PARRA/AFP)

Esta advertencia surge tras una sorpresiva operación militar en la que fuerzas estadounidenses incursionaron en la capital venezolana para capturar a Nicolás Maduro. El líder chavista y su esposa fueron trasladados de inmediato fuera del país para enfrentar procesos judiciales en una corte de Nueva York, dejando un vacío de poder que ha sido ocupado provisionalmente por Rodríguez.

La advertencia directa de Donald Trump

“Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”, dijo Trump a la revista The Atlantic en una breve entrevista telefónica.

Aunque Delcy Rodríguez fue confirmada en el cargo por el Tribunal Supremo y cuenta con el respaldo de ciertos sectores militares, su postura inicial ha sido de resistencia. No obstante, la Casa Blanca mantiene su posición de que la estabilidad en Venezuela depende de una apertura económica inmediata, especialmente en el sector energético.

El presidente Donald Trump define las nuevas condiciones para el gobierno en Venezuela. (JIM WATSON/AFP)

El control de los recursos y la reconstrucción

Uno de los pilares de la estrategia de Donald Trump es garantizar el acceso de las empresas estadounidenses a las vastas reservas de petróleo. El gobierno de EE. UU. ha manifestado que la “reconstrucción” del país es una prioridad, calificando la situación previa como un desastre total que convirtió a la nación en un estado fallido.

“Reconstruir no es algo malo en el caso de Venezuela“, afirmó el mandatario, quien defiende el cambio de régimen como la única vía para solucionar la crisis humanitaria y económica que afecta a la región. El objetivo es establecer un sistema que permita la inversión extranjera masiva bajo la supervisión de los intereses estadounidenses.

Impacto en la geopolítica regional

La captura de Nicolás Maduro marca un precedente en las relaciones internacionales de la región. Mientras Donald Trump refuerza su campaña contra gobiernos adversos, también vincula estas acciones con su visión de defensa nacional, mencionando incluso otros intereses estratégicos como la adquisición de Groenlandia para fortalecer la seguridad del continente.

El futuro de Delcy Rodríguez y la soberanía sobre los recursos de Venezuela quedan ahora supeditados al cumplimiento de las demandas de Washington, en un escenario donde el poder militar de los Estados Unidos ha demostrado su capacidad de intervención directa.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.