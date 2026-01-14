Este es el principal mensaje de famositicos, influencers y tiktokers a días de las elecciones

Este es el orden de la papeleta presidencial de este 2026, es solo salir y votar por uno. (La Nación/Canva)

Ya faltan pocos días para Elecciones 2026 y muchos influencers, creadores de contenido o famositicos están utilizando sus plataformas con un único fin, incentivar a la gente a salir a votar, en especial a aquellos indecisos que aún no saben por cuál de los 20 candidatos presidenciales emitir su voto.

Este próximo 1 de febrero será un día crucial para Costa Rica y, lejos de involucrarse directamente con un partido político, la idea de muchos es evitar que el porcentaje de abstencionismo sea mayor al 40% que hubo en el 2022, según el informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Las elecciones presidenciales son el domingo 1 de febrero. (Shutterstock/Imagen)

Una que está usando sus redes sociales para invitar a la gente a votar responsablemente es Johanna Villalobos, que solo en su cuenta de Instagram tiene 123 mil seguidores.

“¿Es una buena idea que un partido político tenga 40 diputados en la Asamblea Legislativa?” dice al inicio el video que hizo junto a Mía Fink Uleth, otra creadora de contenido con más de 14 mil seguidores solo en Instagram.

“La Asamblea Legislativa funciona como un mecanismo de balance y equilibrio entre los poderes de la República, entonces quizá esta idea de los 40 diputados no sea tan compatible con una democracia saludable, Este discurso normaliza que pensar de manera diferente es algo malo cuando no debería serlo”.

“Con este video no les estamos diciendo por quién votar, nada más le estamos diciendo que lo hagamos, responsablemente y con amor a nuestra democracia y nuestro país. Salgamos a votar este 1 de febrero”, mencionan en el video.

Johanna Villalobos se unió al movimiento de invitar a los ticos a votar

Johanna explicó que ella decidió grabar este mensaje porque siente un deber como comunicadora y para defender nuestra democracia.

“Estoy incentivando a la gente a votar, primero porque siento que es algo demasiado importante, estamos en un momento en que hay que tomar una decisión muy importante, yo creo que es una de las elecciones de los últimos 8 años más importante y yo, como periodista y comunicadora me veo en la responsabilidad de comunicar estas cosas, hay muchos creadores de contenido, muchos influencer ahorita que tal vez no hablan de estas cosas por miedo a que los deje de seguir gente y bueno, yo estoy en una línea completamente opuesta”, dijo.

Villalobos además mencionó que, a su parecer, es necesario que todos los creadores de contenido e influencers motiven a sus seguidores a salir a votar porque el abstencionismo es un problema que agrava la democracia.

Johanna Villalobos tiene un podcast bastante seguido y entrevistó a algunos de los candidatos presidenciales. (Capt/Captura de video)

Informarse primero

Otro que también está en esa misma línea es el locutor Danny Álvarez, mejor conocido como El Danny CR.

Tanto en sus redes sociales como en su emisora Los 40 se ha encargado de recordarle a la gente el gran privilegio que tenemos los ticos de poder elegir libremente a nuestro próximo presidente.

“El nivel de abstencionismo es lo que está haciendo que los gobiernos deficientes lleguen al poder, literalmente el ‘si no vota no se queje después’, es algo que está afectando a Costa Rica. Las nuevas generaciones tienen en sus manos el futuro del país y muchos deciden no votar porque piensan que ‘no es problema de ellos’. Es importante que decidamos el futuro de nuestro país porque es hacia dónde vamos y ese cambio es ya”.

“Antes de votar por un partido hay que votar por Costa Rica”, mencionó el locutor.

El Danny CR, locutor Los 40, también ha usado la emisora para motivar a la gente a salir a votar.

El Danny además le envió un mensaje a todos aquellos indecisos que a falta de menos de dos semanas no saben por quién votar.

“A la gente indecisa, utilicen las redes sociales para buscar la información que puede guiarlos, ahora no es necesario ver videos de 10 minutos o leer muchas páginas de un plan de gobierno. Ahora hay contenido condensado de dos minutos que te explica esos planes de gobierno y, además, si quisieran repasar los debates quedan ahí en redes sociales, pero lo importante es que se informen y que voten”, agregó.

Keiz, creador de contenido, motivó a sus seguidores a ver los debates

Otro que se unió a este movimiento en pro de la democracia es el creador de contenido Keiz, quien tiene 226 mil seguidores en Instagram y cuyo mayor público que consume su material es gente relativamente joven, muchos de los cuales votarán por primera vez este año.

“Involucrarme sin ninguna postura política, eso mi rey, le toca a usted. Mi único interés es que ustedes vayan y salgan a votar. Y si me sigue, al menos por este mes, encuentre herramientas o la motivación para ejercer su voto, pero principalmente un voto informado”, dice en el video.

Además, invita a sus seguidores a seguir los debates para informarse de las propuestas de los candidatos.

Próximos debates

Dicho sea de paso, los próximos debates serán: 18 de enero canal ¡Opa! A las 6:30 p.m., 19 de enero UCR a las 6 p.m.; 20 de enero Extra TV 7 p.m.; 21 de enero Trivision a las 7 p.m.; 22 de enero por canal 8 de Multimedios, a las 7 p.m..

Y el lunes 26 de enero por radio Columbia, a las 6 p.m., el martes 27 de enero por Repretel, a las 7:30 p.m. y el jueves 29 de enero por Teletica, a las 7 p.m..

Nani Nassar dio algunos tips para entender mejor los debates presidenciales

Nani Nassar, hija de la presentadora Cristiana Nassar, también se unió a este movimiento electoral y a su vez, aplaudió que muchos creadores de contenido estén usando sus plataformas para informar de un tema país tan importante.

“Yo también quiero aportar desde mi ‘trinchera’, no para decirte por quién votar, ni para ‘tirarle’ a ningún candidato… eso no me toca a mí. Sino para compartirte herramientas que pueden servirte al momento de escuchar, analizar y decidir”, aclaró.

Nani Nassar, hija de la presentadora Cristiana Nassar, es experta en comunicación politica y también es muy seguida en sus redes sociales. (Cortesía)

Como profesional en ciencias políticas y comunicadora política hizo un video para dar algunos consejos de cómo entender los debates y escuchar con “más criterio y menos ruido” cada propuesta de los candidatos.

“Mirá a los candidatos que más te llaman la atención y fijáte en la forma que tienen en responder las preguntas. ¿Responde o esquiva estas preguntas? Ojo que el hecho que alguien responda no quiere decir que esté contestando. Si se pone a hablar de algo que a él le beneficia más, si cambia de tema, ojo ahí. En segundo lugar, fijáte si la persona argumenta o primordialmente ataca”, son parte de sus recomendaciones.

Así, a pocos días de que Costa Rica vuelva a las urnas, cada vez son más las voces conocidas en redes sociales que dejan claro que no se trata de banderas partidarias, sino de responsabilidad ciudadana.