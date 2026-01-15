Trágica muerte del influencer “Chakin Valadez” a los 44 años: dejó un mensaje que hoy estremece

Hay conmoción total en redes sociales tras conocerse la muerte del influencer mexicano Isaac Efraín Valadez, de 44 años, conocido popularmente como “Chakin Valadez”, quien fue encontrado sin vida dentro de su carro el pasado 10 de enero en Ensenada, Baja California, México.

Chakin Valadez tenía 44 años. Foto: People en Español (Chakin Valadez/Chakin Valadez)

De acuerdo con información de People en Español, las autoridades recibieron en horas de la mañana un reporte por un ataque armado. Al llegar al lugar, los agentes hallaron a Valadez dentro de su vehículo con al menos siete disparos, que le causaron la muerte de manera inmediata. El hecho ocurrió poco antes de las 7 de la mañana.

LEA MÁS: Influencer Isabel Veloso muere a los 19 años tras una larga lucha contra un cáncer

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Baja California no ha confirmado capturas ni responsables por este crimen, y el caso continúa bajo investigación.

Chakin Valadez falleció en México. Foto: People en Español (Chakin Valadez/Chakin Valadez)

Además de desempeñarse como repartidor de paquetería, Chakin Valadez se había ganado el cariño de personas en redes sociales. En Facebook acumulaba más de 164.000 seguidores, quienes lo acompañaban virtualmente en sus recorridos por carretera, viajes y reflexiones desde distintos puntos del país.

LEA MÁS: Muere Scott Adams, creador de Dilbert, la tira que marcó a millones de lectores

Lo que más ha impactado a sus seguidores es que horas antes de morir, el influencer había publicado contenido en sus redes. En la tarde del 9 de enero, compartió un video mientras viajaba por la zona de Cataviña, donde hablaba de los fuertes vientos que enfrentaba en el camino.

LEA MÁS: Fallece la influencer Yulia Burtseva luego de una cirugía estética y surgen serias acusaciones

Sin embargo, minutos antes había escrito un mensaje que hoy resulta escalofriante. En su publicación, Chakin comentó que ese viaje parecía “ser el último”, aunque agregó que lo disfrutaría como si fuera el primero del año. También dejó una reflexión que muchos consideran inquietante:

“Nada es tan real como la velocidad que persiste al mirar o sentir a través de las ventanas del alma”.

Tras confirmarse su fallecimiento, la última publicación se llenó de mensajes de despedida. Amigos, colegas y seguidores expresaron su dolor y enviaron palabras de apoyo a la familia del influencer.

*Noticia realizada con ayuda de inteligencia artificial, revisada por un periodista y un editor.