Muere Scott Adams, creador de Dilbert, la tira que marcó a millones de lectores

El mundo del entretenimiento y la historieta está de luto tras la muerte de Scott Adams, creador de la icónica tira cómica Dilbert, un personaje que marcó a generaciones de lectores y que todavía hoy es recordado por su humor.

Fallecimiento tras una dura lucha

Según información de medios internacionales, el dibujante estadounidense murió este martes a los 68 años, luego de enfrentar un cáncer de próstata.

Hace apenas unos días, Adams había informado que tenía muy pocas probabilidades de recuperarse, lo cual generó un gran impacto en sus seguidores.

Scott Adams creó Dilbert en 1989. (abc.es/Captura)

El fallecimiento fue confirmado por su exesposa, quien también dio a conocer detalles de un mensaje que el creador había dejado escrito días antes.

La carta que dejó antes de morir

El pasado 1.° de enero, Scott Adams escribió una carta en la que explicó que su cuerpo había fallado antes que su mente y expresó su fe en un mensaje:

“Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador y espero pasar la eternidad con Él…”, según palabras de su exesposa.

El origen de Dilbert

La tira Dilbert fue creada en 1989 y tenía como protagonista a un ingeniero y su perro. La historia estaba ambientada en una oficina y, mediante el humor, retrataba la vida laboral moderna.

Un éxito mundial

El impacto de Dilbert fue tal que la tira alcanzó una enorme popularidad y llegó a imprimirse en miles de periódicos alrededor del mundo.