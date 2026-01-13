Farándula

¿Murió Édgar Vivar? Seguidores están preocupados ante rumores en redes

Édgar Vivar es recordado por su papel de El Señor Barriga en El Chavo del 8

Por Yerlin Gómez Izaguirre

En las últimas horas circularon en redes sociales versiones sobre la supuesta muerte de Édgar Vivar, actor reconocido por su papel de El Señor Barriga en El Chavo del 8.

La información provocó confusión y preocupación entre sus seguidores.

La aclaración del actor

Ante la ola de mensajes y llamadas de pésame, el propio actor mexicano salió a desmentir la información.

Según reportes de la prensa internacional, Vivar aseguró que se encuentra bien y con buen ánimo.

Édgar Vivar desmintió las versiones sobre su supuesta muerte, difundidas en redes sociales. (JOHN DURAN)

“Aunque probablemente esto hubiera concretado una explosión de enfado, como lo han hecho cientos de artistas, el hombre de 77 años indicó que si lo siguen y le inventan este tipo de cosas es porque sigue vigente.

“Por ello, comentó que a menos de que el Creador no tenga otros planes, él gustará de disfrutar la vida”, informó TV Azteca.

Vigente y con deseos de seguir actuando

El comediante no dio detalles sobre su estado de salud, pero recalcó que se siente muy bien y con energía para continuar su carrera artística, reafirmando su vigencia en el mundo del espectáculo.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

