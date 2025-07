Actriz de El Chavo del 8 destapó incómoda insinuación de Chespirito estando casado

Actriz de “El Chavo” destapó incómoda insinuación de Chespirito estando casado. (Archivo El Universal/México/GDA)

“Chespirito: Sin querer queriendo”, la serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños, ha despertado el interés de los fans por conocer más sobre su vida, lo que ha hecho resurgir entrevistas y confesiones del pasado.

Una de ellas es la de Rosita Bouchot, actriz mexicana que interpretó a Paty en “El Chavo del 8″ en 1975.

El año anterior, Bouchot respondió a una usuaria de Perú que le pidió, a través de redes, que contara una anécdota con Chespirito, y ella lo hizo mediante un video que ha llamado mucho la atención.

“La verdad es que Roberto me daba mucho respeto, era un hombre casado, yo hasta nerviosa me pongo todavía. No sabía qué contestarle, no era como ahora que soy suelta para hablar, como empezaba la carrera, era temerosa y estaba chamaca.

“Él una vez se me acercó en el camerino y me comentó que no sabía si me estaba llamando como actriz o como mujer. Yo en ese momento no supe qué decir. A lo mejor le hubiera dicho: ‘oye, pues qué bien, yo te admiro como director o como escritor’, algo así. Yo me bloqueé toda, no supe qué decir, me quedé callada”, comentó Rosita.

La actriz aclaró que no pasó nada entre ellos y que no volvió a trabajar con Roberto Gómez Bolaños, aunque confesó que le habría gustado llegar a ser su amiga.

Además, contó que en esa época le costaba manejar ese tipo de situaciones y prefería evitarlas.

Bouchot también actuó en El Chapulín Colorado, donde destacó en el papel de la esclava Artritis. También trabajó en telenovelas y en la serie Skimo de Nickelodeon en 2006, junto a María Antonieta de las Nieves.