Florinda Meza reveló la dura decisión que tomó Chespirito y que marcó su vida para siempre.

Tras la exitosa serie biográfica de Chespirito, han salido a la luz múltiples entrevistas a Florinda Meza, la esposa de Roberto Gómez Bolaños, en las que cuenta detalles de su polémico matrimonio.

LEA MÁS: Pilar Cisneros protagonizó momento con Chespirito y Florinda Meza que se hizo viral tras éxito de la serie

Una de las cosas que más ha llamado la atención es que la pareja no tuvo hijos y la razón fue revelada por la misma actriz.

En un video compartido por el medio mexicano Famosos, el entrevistador le consultó si no le hubiera gustado ser la mamá del hijo más pequeño del productor y ella respondió lo siguiente:

LEA MÁS: María Antonieta de las Nieves y la mala jugada que le hizo Florinda Meza en tiempos de Chespirito

“Absolutamente, siempre lo quise y se lo propuse sin insistencia. Cuando todavía, porque todavía se podía, hacían en un hospital de Los Ángeles, California, una operación para regresar la vasectomía.

“Era tiempo, él estaba a tiempo y él me dijo que a los hijos se les quiere a través de la madre y que un hijo mío, amándome como me amaba, sería su adoración y que él no podría cargar, una, con el peso de la culpa de amar menos a los otros y, otra, si hubiera conflicto entre los medios hermanos, no soportaría que lastimaran o agredieran al supuesto bastardo que sería su adoración”.

El video suma más de 200 mil reacciones y 10 mil comentarios.