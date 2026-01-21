Diego Bravo recibió una oferta millonaria que incluye a Keyla Sánchez

Diego Bravo recibió oferta millonaria. (Cortesía /Cortesía)

Diego Bravo confirmó que recibió una oferta económica para un proyecto que también involucraba a Keyla Sánchez, según mostró en sus redes sociales.

El creador de contenido compartió en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de un mensaje que le envió un seguidor, en el cual le proponía un pago de 5.000 dólares, poco más de dos millones y medio de colones, a cambio de participar en la propuesta.

En el intercambio de mensajes, el remitente indicó inicialmente: “Diego, todo bien. Mae, hablando al chile, ¿quiere ganarse 5 mil dólares?”. Al consultar de qué se trataba la oferta, Bravo recibió una respuesta que incluía a su compañera de pódcast, Keyla Sánchez.

“Si me consigue un fin de semana con Keyla, le pago 5 mil dólares a usted y a ella 20 mil dólares”, se lee en el mensaje compartido por el influencer.

Tras recibir la propuesta, Bravo publicó la captura, etiquetó a Sánchez y comentó que, de haber una respuesta afirmativa por parte de ella, la situación sería distinta. Además, indicó que no es la primera vez que recibe mensajes de este tipo.

“Varas. Es la segunda vez que recibo este tipo de mensajes”, escribió Bravo en la publicación, dirigida a su compañera de pódcast.

Por su parte, Keyla Sánchez respondió que este tipo de propuestas reflejan un comportamiento inapropiado por parte de quienes las realizan. “La gente sí está muy loca”, agregó.

En otra historia que publicó después, dijo que varias amigas le escribieron diciéndole que le diera el número a la persona, ya que ellas sí estaban dispuestas a aceptar la propuesta que Keyla dejó ir.