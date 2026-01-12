Teleguía Farándula

“Cuidarme es mi prioridad”: Diego Bravo revela la dolorosa razón por la que dejó la polémica

Después de años en el centro del ruido mediático, el influencer contó qué lo llevó a cambiar de rumbo y a priorizar su paz, su bienestar emocional y tener una vida más consciente

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Diego Bravo y Majo Ulate son enemigos públicos y hasta tienen un proceso judicial pendiente
Diego Bravo atraviesa una etapa más consciente y alejada de la polémica. (Instagram/Instagram)

Durante años, Diego Bravo fue uno de los personajes más picantes de la farándula tica. Siempre al filo, metido en la polémica, opinando sin filtro y ocupando un lugar fuerte en el espectáculo. Eso le dio visibilidad, voz y una plataforma que él mismo reconoce y agradece, pero contó que desde hace un tiempo todo cambió.

Y es que todo tiene que ver con un proceso personal profundo que empezó hace aproximadamente un año y medio, y que, según él mismo cuenta, fue interno y silencioso.

“Durante muchos años viví en el ruido, en el comentario filoso, en el espectáculo”, comentó.

LEA MÁS: Diego Bravo le tira con todo a Lynda Díaz: “Sos una gran mentirosa”

Diego Bravo, creador de contenido
Más real, más tranquilo y enfocado en su bienestar: así se muestra hoy Diego Bravo. (Cortesía Diego Bravo /Cortesía)

En ese camino, Diego atravesó momentos personales muy fuertes: situaciones inesperadas y golpes emocionales que no siempre se ven en cámara.

LEA MÁS: Bailarina Yessenia Reyes también se refirió a las fuertes declaraciones de Lynda Díaz y esto dijo

Al mismo tiempo, también llegaron cosas buenas: viajes que nunca había imaginado, sueños cumplidos y experiencias que le abrieron la cabeza y el corazón.

“Hoy elijo mi paz, mi estabilidad emocional y mi bienestar. No porque no pueda volver a hacer lo de antes, sino porque entendí que crecer también es saber cuándo parar, cuándo cambiar y cuándo cuidarse”, explicó.

Sus seguidores le consultan cuándo vuelve el chisme, cuándo regresan los videos polémicos o esa versión que tantos conocieron. Pero Diego es claro: no tiene una respuesta exacta.

El influencer agregó que prefiere vivir el presente, disfrutar lo que le hace bien y agradecer los nuevos proyectos y pasiones que llegaron a su vida.

“Siempre voy a estar acá, solo que hoy soy otro Diego más real. Más consciente y más en paz”, concluyó.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
diego bravopolémica
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.