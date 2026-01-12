“Cuidarme es mi prioridad”: Diego Bravo revela la dolorosa razón por la que dejó la polémica

Diego Bravo atraviesa una etapa más consciente y alejada de la polémica. (Instagram/Instagram)

Durante años, Diego Bravo fue uno de los personajes más picantes de la farándula tica. Siempre al filo, metido en la polémica, opinando sin filtro y ocupando un lugar fuerte en el espectáculo. Eso le dio visibilidad, voz y una plataforma que él mismo reconoce y agradece, pero contó que desde hace un tiempo todo cambió.

Y es que todo tiene que ver con un proceso personal profundo que empezó hace aproximadamente un año y medio, y que, según él mismo cuenta, fue interno y silencioso.

“Durante muchos años viví en el ruido, en el comentario filoso, en el espectáculo”, comentó.

En ese camino, Diego atravesó momentos personales muy fuertes: situaciones inesperadas y golpes emocionales que no siempre se ven en cámara.

Al mismo tiempo, también llegaron cosas buenas: viajes que nunca había imaginado, sueños cumplidos y experiencias que le abrieron la cabeza y el corazón.

“Hoy elijo mi paz, mi estabilidad emocional y mi bienestar. No porque no pueda volver a hacer lo de antes, sino porque entendí que crecer también es saber cuándo parar, cuándo cambiar y cuándo cuidarse”, explicó.

Sus seguidores le consultan cuándo vuelve el chisme, cuándo regresan los videos polémicos o esa versión que tantos conocieron. Pero Diego es claro: no tiene una respuesta exacta.

El influencer agregó que prefiere vivir el presente, disfrutar lo que le hace bien y agradecer los nuevos proyectos y pasiones que llegaron a su vida.

“Siempre voy a estar acá, solo que hoy soy otro Diego más real. Más consciente y más en paz”, concluyó.