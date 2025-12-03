Bailarina Yessenia Reyes también se refirió a las fuertes declaraciones de Lynda Díaz y esto dijo

Diego Bravo participó junto a Yessenia Reyes en la primera temporada de Mira quién baila. (Instagram)

Las fuertes declaraciones de Lynda Díaz sobre su salida de Mira quién baila en el 2024 no solo destaparon lo que ella calló durante un año, sino que también removieron emociones que la bailarina Yessenia Reyes había mantenido guardadas desde entonces.

La Teja contactó a Yessenia, pareja sentimental del bailarín César Abarca —quien fue compañero de Lynda al inicio de la competencia— y sus palabras dejaron claro que lo vivido la marcó profundamente.

“Yo también tengo un año encapsulando sentimientos, dolor y emociones y lo único que pude hacer es refugiarme en la bondad de las personas que me conocían. Eso es todo”, aseguró.

Lynda Díaz

Sus declaraciones toman fuerza ahora que se esclarece que la salida de Lynda no se debió a ningún complot, como se comentó en aquel momento.

Casi al finalizar la primera temporada se dijo que Yessenia y Diego Bravo habían, supuestamente, tramado un plan para perjudicarla, versión que generó ataques y rumores alrededor de ambos.

LEA MÁS: Michael Rubí tomó esta decisión tras los durísimos comentarios en su contra de Lynda Díaz

Sin embargo, con lo revelado por Lynda, la razón real sale a la luz y es que su segundo bailarín, Michael Rubí, simplemente no quiso seguir bailando con ella, dejándola sin compañero y obligándola a retirarse a pocos días de la final.

Yessenia confirma que también vivió ese capítulo desde la sombra y que, al igual que Lynda, aún tiene cosas que decir.

“Después yo voy a hablar un poquito más del tema, porque sí lo voy a hacer, es demasiado duro”, recalcó.

Lynda Díaz recién anunció en su cuenta de Instagram que a las 6 p.m., hora de Costa Rica, hará un en vivo para seguir hablando de este tema mientras disfruta de unas vacaciones en Aspen, Colorado.

LEA MÁS: Yessenia Reyes rompe el silencio sobre la polémica con Lynda Díaz y habla de su relación con César Abarca