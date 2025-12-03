Michael Rubí tomó esta decisión tras los durísimos comentarios en su contra de Lynda Díaz

Lynda Díaz reveló que su salida de Mira quién baila se debió a que su bailarín Michael Rubí la dejó botada al final de la competencia.

Las explosivas declaraciones que Lynda Díaz publicó este miércoles sobre su paso por Mira quién baila desataron un terremoto inesperado alrededor del bailarín profesional Michael Rubí, quien fue pieza clave en la historia que la expresentadora decidió finalmente contar después de un año de silencio.

La expresentadora sorprendió a sus seguidores al revelar que su salida del programa en el 2024 no tuvo nada que ver con la competencia ni con un supuesto enojo por los resultados, sino con lo que describió como un duro golpe emocional.

Según relató, cuando comenzó a trabajar sus coreografías junto a Rubí avanzaron rápidamente, pero todo se vino abajo la noche en que él no se presentó, “no estuvo para las fotos, no apareció al finalizar el programa” y, lo que más le dolió, según ellafue que jamás recibió una explicación de su parte.

Lynda Díaz hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde le achacó a Michael Rubí su salida de Mira quién baila. (Captura de pantalla /Captura de pantalla)

La modelo aseguró que esa experiencia la dejó sin compañero y sin otra alternativa más que retirarse de la competencia.

El mensaje, que se viralizó entre los seguidores del programa, puso los reflectores sobre Rubí, quien recientemente se coronó campeón de la segunda temporada junto a la maquillista Mariana Uriarte.

Esto dijo Rubí

Ante toda esta polémica, La Teja contactó al bailarín para conocer su postura, y su decisión fue clara, hacer oídos sordos y no responder con fuego lo que se dice sobre él: “Me reservo mis comentarios, gracias y lindo día”. Con esto, Rubí optó por mantenerse al margen y no avivar más la controversia.

Actualmente, el bailarín disfruta de unas vacaciones en la playa junto a su novio, celebrando su triunfo, mientras Lynda asegura que lo contado no busca herir, sino cerrar un capítulo que la marcó profundamente.

“Solo necesitaba liberarlo”, expresó en su publicación Díaz, quien este miércoles prometió hacer un live en Instagram, donde seguramente ampliará más acerca de su publicación.