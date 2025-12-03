Lynda Díaz revela por qué realmente salió de Mira quién baila y le manda un recadito a Michael Rubí

Lynda Díaz, modelo y expresentadora de Teletica, rompió el silencio un año después de su salida sorpresiva de Mira quién baila, primera temporada. (redes/Instagram)

La expresentadora y empresaria Lynda Díaz sorprendió este miércoles a sus seguidores de Instagram al publicar un extenso mensaje sobre su participación en Mira quién baila, tras finalizar la segunda temporada de este programa.

La expresentadora de 7 Estrellas inició su publicación felicitando a la ganadora de esta segunda temporada, Mariana Uriarte, y a su bailarín Michael Rubí, quien recordemos también fue su pareja durante su participación en el 2024.

Además, aprovechó para sacar del corazón algo que —según confesó— tenía guardado desde hace un año y que muy pocos conocían.

Lynda mencionó que su paso por este programa fue una experiencia que la marcó profundamente, pues estuvo llena de sacrificios, viajes cada fin de semana y una enorme entrega, que hoy, según dice, mucha gente no dimensionó.

Pero el bombazo vino cuando explicó, por primera vez, qué ocurrió realmente el día en que tuvo que retirarse de la competencia de baile a pocos días de la final.

Según relató, cuando le cambiaron a su bailarín César Abarca y empezó a trabajar con Michael Rubí, avanzaron mucho en muy poco tiempo; sin embargo, no se esperó lo que le terminaría pasando en una de las galas.

“Comencé a trabajar con Michael. Logramos avances importantes en poco tiempo, y yo estaba muy entusiasmada. Pero durante la gala en la que fui nominada, él no se presentó: no estuvo para las fotos, no estuvo al final del programa y, lamentablemente, jamás recibí una explicación. Para mí, fue un golpe emocional fuerte”, aseguró.

Lynda señaló que su única intensión en el programa no era ganar sino que quería “honrar la oportunidad y llegar tan lejos como se me permitiera”.

Michael Rubí y Lynda Díaz fuueron pareja al final de la primera temporada de Mira quién baila 2024.

No fue por no saber perder

Después de ese supuesto desplante de Rubí y tras quedarse sin bailarín, fue que tomó la decisión de retirarse del concurso, aunque muchos “dijeron que lo hice por no saber perder, la verdad es que no fue así”

“Me fui porque no tenía compañero. Y esa realidad, aunque silenciosa, me acompañó durante mucho tiempo”. Agregó que la falta de comunicación fue lo que más le dolió, pues en su casa siempre trataron al bailarín con cariño y respeto.

La modelo agregó que pasó semanas muy tristes, llorando en silencio y tratando de entender lo que había pasado, pues para ella la competencia significaba una oportunidad que estaba decidida a honrar, aun cuando viajaba desde el extranjero cada fin de semana para cumplir con los ensayos y galas.

Un año después, dice que ya lo cuenta desde un lugar de paz e incluso, felicitó a Mariana, a quien no conoce personalmente, pero dice admirarla por su disciplina y por haber brillado en el escenario.

“Me alegra profundamente que Michael haya podido culminar la competencia con Mariana, y que Mariana haya podido mostrar todo su talento. Ella bailó con entrega y mereció cada reconocimiento. Este mensaje no tiene nada que ver con ella; por el contrario, admiro su trabajo. No tengo el placer de conocerla, pero sé que es una mujer disciplinada y dedicada”, escribió.

Lynda Díaz mencionó que su familia le abrió las puertas de su casa en Miami tanto a Michael Rubí como a César Abarca y jamás esperaron que les pagaran así. (redes/Instagram)

Mensaje directo

Eso sí, también aprovechó para enviar un mensaje directo a Michael Rubí, invitándolo a reflexionar sobre la importancia de honrar los compromisos, especialmente cuando se trabaja con personas que no son profesionales del baile y que llegan con ilusión y vulnerabilidad.

“La vida es demasiado corta para que el ego nos haga olvidar nuestra humanidad. Las acciones marcan, pero también enseñan”.

“Michael, te deseo de verdad crecimiento, claridad y empatía. Ganar una competencia es admirable, pero crecer como ser humano es aún más valioso. Ojalá estas palabras te inspiren a valorar el sacrificio de quienes se entregan por completo, aun sin experiencia, pero con el corazón lleno de ganas. Solo necesitaba liberar lo que había guardado en mi corazón durante un año”, concluyó.

Lynda Díaz hizo su confesión en su cuenta de Instagram luego de sanar su corazón. (redes/Instagram)

Con esta confesión, Lynda deja claro que su salida no fue un drama de televisión, sino una herida que la acompañó durante mucho tiempo y que por fin se atrevió a cerrar públicamente.

Intentamos conocer la reacción de Michael Rubí ante el mensajito que le dejó la expresentadora de Teletica, pero no ha contestado nuestras llamadas y mensajes.