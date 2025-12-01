Así se vivió la última gala de Mira quién baila, una final llena de nostalgia que coronó a Mariana Uriarte

La segunda temporada de “Mira quién baila” llegó a su final este domingo con una gala repleta de tensión, nostalgia y presentaciones que emocionaron al público desde el primer minuto. La gente tuvo la última palabra y eligió a la ganadora absoluta que fue Mariana Uriarte, con su bailarín Michael Rubí, quien se llevó 15 mil dólares, para su fundación.

Mari Uriarte y Michael Rubí fueron la pareja ganadora. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Una final vibrante desde camerinos hasta la pista

Durante la antesala, los cuatro finalistas y sus bailarines se mostraban felices y ansiosos por el desenlace de la competencia. En los camerinos, las caras reflejaban ilusión y nerviosismo, arropados por varios exparticipantes de la temporada, con excepción de Ivonne Cerdas, quien no pudo asistir.

La reacción de Mariana al enterarse que fue la ganadora. Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)

La gala inició con Edgar Silva, quien dio una bienvenida eufórica, que marcó el ritmo de una noche intensa.

La primera pareja en abrir la pista fue Ericka Morera y Javier, quienes encendieron el estudio con un merengue poderoso que recibió excelentes comentarios.

Primer bloque: energía, técnica y un estudio prendido

La gala final de “Mira quién baila” estuvo cargada de emoción, nostalgia y presentaciones de alto nivel. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El turno siguió con Mariana y Mike, que sacaron aplausos con un tango cargado de sensualidad. Después llegaron Ítalo y Lucía, quienes debieron esperar a que la producción secara la pista debido al agua usada en la coreografía anterior. Una vez listos, se adueñaron del escenario con un mambo lleno de energía.

El cierre del primer bloque quedó en manos de Jeff On y Alhana, quienes pusieron “Gasolina” con un reguetón explosivo que dejó al público en alto.

Segundo bloque: más intensidad y momentos especiales

La segunda ronda inició con una presentación de “La Malagueña” a cargo del expresentador de Giros, seguida por el número de Mariana y Rubí, quienes recibieron elogios por parte de Mauricio Astorga.

El reguetón regresó cuando Keka y Javier lo dieron todo con “Que tire pa’ lante” de Daddy Yankee. La entrega fue tanta que ambos terminaron accidentalmente enredados con la ropa del otro.

Minutos después, la periodista compartió un detalle personal que la conmovió profundamente: “Mi machita hermos,a durante la competencia, me ha hecho muchos detalles y hoy para la final me dio esta carta que dice ‘Mamá, te deseo mucha suerte, Zoé, Mira quién baila y sus manitas’. Como mamá esto es más que suficiente, tener el apoyo y admiración de mi hija, me llena el corazón. Ella siempre me dice que lo haga muy bien, que vamos con todo y el apoyo siempre es lo mejor”, comentó.

Luego, Jeff volvió a escena con un paso doble que lo dejó sin aliento y que provocó que la jueza Isabel Guzmán expresara que le encantaría compartir escenario con él algún día.

El segmento más emotivo: despedidas y lágrimas

Los finalistas vivieron momentos intensos antes de despedirse de la pista del Marco Picado. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El tercer bloque fue el más sentimental, ya que cada pareja se despidió de la pista del Marco Picado.

El primero en hacerlo fue Ítalo, quien presentó un contemporáneo intenso que culminó con un abrazo profundo junto a Lucía. Antes de la danza, se mostró un video en el que agradeció a su familia y a Teletica por “abrirle las puertas a este loco”.

La segunda despedida fue de Mariana Uriarte, quien comentó que uno de sus objetivos era verse bien en la pista:“Quería representar bien a las gorditas”, dijo antes de bailar “Friend Like Me”, número que explotó en aplausos.

Luego llegó el turno de Morera, quien compartió que lo más duro fue sacrificar tiempo con su hija. “En una ocasión, por tiempos, no la vi durante dos días”, relataba en el video. Su despedida fue en solitario, con una presentación tan sensual como emotiva.

Ericka Morera mostró su lado más sensual en su último baile (Lilly Arce/Lilly Arce)

El encargado de cerrar la gala fue el cantante venezolano, quien señaló que la experiencia le servirá en sus conciertos porque, además de cantar, ahora podrá bailar mejor. Entre lágrimas confesó que su mayor dolor ha sido vivir solo en Costa Rica sin su familia de sangre.

El mensaje de Jeff conmovió hasta a Silva, quien lloró y le aseguró que está feliz de que el país y Teletica lo hayan visto nacer como artista.

Jeff On y su historia pusieron a llorar hasta a Edgar Silva (Lilly Arce/Lilly Arce)

Finalmente, el presentador reveló los resultados de las votaciones, donde el público tuvo la última palabra. Cuarto lugar para Ericka Morera, tercer lugar para Jeff On y el segundo lugar para Ítalo Marenco.