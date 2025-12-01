Ericka Morera le manda un mensaje a quienes cuestionaron su pase a la final de Mira quién baila

La final de Mira Quién Baila llegó este domingo y Ericka Morera quiso dejar claro qué piensa sobre los comentarios de algunas personas que aseguraron que ella no debía estar entre las finalistas.

Ericka Morera dice que se concentra en el apoyo de la gente y en su esfuerzo rumbo a la final de Mira Quién Baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En una conversación con La Teja, la comunicadora reaccionó a las críticas que circularon en redes, donde ciertos usuarios cuestionaron su presencia en la última gala del concurso.

LEA MÁS: Ericka Morera vive un gran momento junto con su novio antes de la final de Mira quién baila

Cuando se le preguntó qué le diría a quienes aseguraron que no merecía llegar tan lejos, la presentadora fue directa:

“Les deseo mucho amor. La verdad es que yo no tengo el control sobre lo que piensan las personas y mucho menos sobre lo que comentó la persona detrás de un teclado. Yo simplemente sé que me he esforzado igual que todos mis compañeros”.

LEA MÁS: Ericka Morera habla de su relación amorosa como pocas veces y cuenta si hay planes de boda

Ericka explicó que prefiere enfocarse en lo positivo. Aseguró que se queda con el cariño que recibe en redes, el apoyo de su familia y el respaldo de la fundación que representa, Fundavida.

La participante aseguró que su enfoque está en el esfuerzo que ha puesto en cada gala. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Mi foco va en eso principalmente”, comentó.

Sobre su preparación para esta semana decisiva, señaló que ha trabajado “con mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo, mucho amor”.

También admitió que los nervios están presentes, pero que son parte natural de una final:“

Sí, siempre hay ansiedad, hay nervios, pero todo es muy bonito. Más bien sería raro no sentirlo”.

Toda esa mezcla de emociones la acompañará este domingo, cuando salga a la pista a luchar por el título de la temporada.