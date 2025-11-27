Ericka Morera vive un gran momento junto con su novio antes de la final de Mira quién baila

Un momento de mucha felicidad, agradecimiento y amor es el que vive Ericka Morera junto con su novio Rafael Parra, justo antes de la esperada final de Mira quién baila (MQB).

Ericka Morera es finalista de Mira quién baila. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A las puertas de la final de MQB

Este domingo, la periodista peleará por el primer lugar del reality de baile de canal 7 en la gran final, en la que se enfrentará a Mariana Uriarte, Jeff On e Ítalo Marenco. Pero antes de subir al escenario, Keka decidió derrochar amor públicamente.

Morera celebra este jueves el cumpleaños de su galán y no dudó en gritar a los cuatro vientos sus deseos para el musculoso, además de hacer un repaso de lo que ha significado este último año para ellos como pareja. Morera y Parra tienen cerca de dos años juntos.

Ericka Morera llenó a su galán de palabras llenas de amor y buenos deseos. Fotografía: Instagram Ericka Morera. (Instagram/Instagram)

Los románticos mensajes de Keka

“Feliz cumpleaños a una de las personas más lindas que he conocido en mi vida. Celebrarte un año más y ver cómo hemos evolucionado juntos me llena el corazón”, expresó Keka.

Ese primer mensaje lo acompañó con un video de ambos disfrutando de un romántico momento en la piscina, entre besos, abrazos y muchas sonrisas.

“Celebro tu vida y le pido a Dios que todo lo que sueñas se haga realidad. Feliz cumpleaños, Pequis, te amo”, agregó la simpática exfigura de Repretel, esta vez junto a una foto en la cual presumió el atractivo físico del hombre que la enamoró.

Ericka Morera celebra un momento de mucha felicidad junto a su novio

Un tercer mensaje que le dedicó terminó de encender el amorcito en redes: “Disfruta tu día y que sigas como el vino. Por muchos más momentos juntos. Dios tiene, sin duda, cosas maravillosas para ti. Feliz cumpleaños”, finalizó.

Keka ya había hablado de su relación

A finales de agosto, en una entrevista con La Teja, Keka se sinceró como pocas veces sobre su vida amorosa.

“Estoy feliz y tranquila. Es una relación que manejo como muy bajo perfil porque él es una persona cero de esto y a él tampoco le gusta mucho el extremo de tanta exposición y yo lo tengo que respetar, como él respeta mi trabajo y respeta este lado mío. Estoy bien, es una relación muy bonita, muy tranquila, muy llena de cosas bonitas”, destacó.

Ericka Morera sacó a "asolear" al atractivo hombre que le robó su corazón. Fotografía: Instagram Ericka Morera. (Instagram/Instagram)

La periodista también contó que, aunque les sobra amor y están enamoradísimos, por ahora no tienen planes de boda.