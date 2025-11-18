Ericka Morera confiesa en Mira quién baila que el cansancio ya le pasó factura

Ericka Morera abrió su corazón en Mira quién baila y reconoció que el cansancio ya empezó a notarse.

La presentadora nos contó que las últimas semanas han sido tan intensas que tuvo que frenar y escuchar lo que su cuerpo le venía advirtiendo desde hace días.

Ericka Morera reconoció que el cuerpo ya le está pasando factura en Mira quién baila. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La presentadora dejó de ir al gimnasio para poder rendir mejor en los ensayos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La competencia ha sido una de las etapas más exigentes para la presentadora. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Hace como 22 días dejé de ir al gimnasio, porque ya me siento un poquito más cansada, entonces prefiero escuchar a mi cuerpo y darlo todo en los ensayos, en estos últimos empujoncitos”, comentó la presentadora.

Morera explicó que al inicio de la competencia sí mantuvo una rutina estricta y asistió al gimnasio durante dos meses. Sin embargo, la intensidad de Mira quién baila terminó por moverle la agenda y la energía.

La expresentadora aseguró que con tantas horas de práctica la bajada de peso ha sido inevitable.

“Bueno, es normal en esta competencia, son muchas horas de ensayo, cardio y el peso baja. Uno lo nota en la ropa, cuando uno se la pone, le queda más grande”, detalló.

Para evitar perder masa muscular, la guapa contó que ha tenido que reforzar su alimentación.

Ante esto, ha estado consumiendo proteína, barritas y batidos para mantener su cuerpo lo mejor posible durante las jornadas de ensayo.