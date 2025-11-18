Lo que Jeff On guarda en su locker derrite a más de uno en Mira quién baila

Jeff On mostró los objetos más especiales que guarda en su locker. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jeff On abrió su locker en Mira quién baila y dejó claro que, más allá de zapatos y ropa, guarda objetos que significan mucho para él y que lo acompañan en cada presentación.

El bailarín contó que, además de los chunches básicos como zapatos y ropa, lo que más valora son los detalles que recibe de los niños de la fundación Pollitos de Hierro, a quienes representa en el programa.

LEA MÁS: Mimi Ortiz bailó en Mira quién baila pese a dos problemas que podrían llevarla a cirugía

Jeff On dice que cada detalle de Pollitos de Hierro es un amuleto para él. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“En el locker tengo todos los chunches, pero lo más valioso son los detallitos que me dan los chiquitos de Pollitos de Hierro”, dijo con emoción. Para él, cada uno de esos objetos es un amuleto de suerte y amor.

LEA MÁS: Diego Bravo destroza a Michael Rubí y lo llama “Perdedor” por lo que dijo en contra de un juez

Jeff conserva fotos, broches, velitas, notas, dibujos y cualquier detalle físico que los pequeños le envían. Todo está colocado donde pueda verlo cada vez que abre la puerta de su locker.

El bailarín mantiene sus recuerdos visibles para inspirarse antes de cada baile. (Jeff On /Jeff On)

Jeff On mostró los objetos más especiales que guarda en su locker. (Jeff On /Jeff On)

“Lo abro cincuenta mil veces al día y me inspira siempre”, afirmó.

El cantante explicó que apoyar a la fundación ha sido una experiencia que lo marcó. Según él, la conexión fue inmediata.

“Cuando escogí la fundación sentí que ellos me escogieron. Revisé su perfil y me conmoví hasta las lágrimas”, contó. Su hermana incluso le señaló que ya no debía seguir buscando porque esos niños le habían tocado el corazón.

Jeff asegura que existe una reciprocidad muy fuerte, pues los niños están siempre pendientes de él.

“Cada vez que voy a salir a la pista me mandan un mensaje”, comentó. Esa complicidad lo motiva, lo conmueve y le recuerda por qué baila representándolos.

Para él, los “pollitos” no son solo un proyecto; se han convertido en una parte fundamental de su preparación emocional antes de cada presentación.