Ítalo Marenco revela que su matrimonio sufrió durante Mira quién baila

Ítalo Marenco abrió su corazón y confesó que su matrimonio se convirtió en uno de los desafíos personales más fuertes que enfrentó mientras participaba en Mira quién baila.

Ítalo Marenco reconoció que el programa le pasó factura en su vida personal. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Aseguró que la combinación entre ensayos, presentaciones y la intensidad del formato hizo que su relación se viera afectada.

“El desafío como esposo ha sido retador, si antes nos veíamos poco, ahora es 10 veces menos. Uno está y a la vez no está”, explicó en un clip que compartió el canal.

Ítalo aseguró que, aunque recibió críticas por llorar, no se arrepiente de abrir su corazón. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El galán, de los favoritos del público, también recordó que uno de los momentos más emotivos de la temporada fue cuando dedicó un baile a sus papás fallecidos, algo que lo marcó profundamente.

“Ahí es donde abrís tu alma hacía la gente y simplemente llorás y dejás ver tus emociones. En redes sociales decían que era un llorón, pero todos los que hemos perdido a un ser querido sabemos cuánto duele. No me arrepiento de nada, fue un regalo para mis papás que están en el cielo”, dijo.

Marenco seguró que, a pesar de los sacrificios y las críticas, se siente agradecido con el apoyo del público y con lo que ha significado este proyecto para su vida personal y emocional.