Mariana Uriarte se convirtió en la ganadora de Mira Quién Baila

Mariana Uriarte es la ganadora de Mira Quién Baila tras alzarse con el triunfo en una final cargada de nervios, esfuerzo y presentaciones que pusieron al público de pie. Su constancia, su conexión con la audiencia y el nivel que mostró en la pista le terminaron dando el título más esperado de la temporada.

La final de Mira quién baila estuvo tensa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El segundo lugar fue para Ítalo Marenco, una de las parejas más sólidas de la competencia, mientras que el tercer para Jeff On y el cuarto puesto para Ericka Morera, quienes también demostraron crecimiento, disciplina y mucha entrega durante toda la temporada.

Los premios quedaron así: Primer lugar $15.000 (unos 7,5 millones de colones). Segundo lugar: $7.000 (casi tres millones y medio de colones). Tercer lugar: $5.000 (unos 2,4 millones de colones). Cuarto lugar: $3.000 (aproximadamente un millón y medio de colones).

Cada pareja representó una causa distinta:

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez compitieron para apoyar a la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos .

compitieron para apoyar a la . Mariana Uriarte y Michael Rubí bailaron por el Centro Canaan de Hogares de Rehabilitación Zoe , que trabaja con personas farmacodependientes.

bailaron por el , que trabaja con personas farmacodependientes. Ericka Morera y Javier Acuña dieron la batalla para beneficiar a Fundavida , organización que atiende a niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

dieron la batalla para beneficiar a , organización que atiende a niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Jeff-On y Alhana Morales dedicaron su esfuerzo a la Fundación Pollitos de Hierro, que apoya a niños con cáncer.

Las presentaciones de la final estuvieron cargadas de energía, tensión y mucho corazón. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Así se vivió la final de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Mariana y Michael defendieron al Centro Canaan con una presentación llena de fuerza. (Lilly Arce)

Todos mostraron su talento en la competencia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La final cerró una temporada intensa, muy comentada y con un nivel de competencia altísimo.