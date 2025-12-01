Teleguía Farándula

Mariana Uriarte se convirtió en la ganadora de Mira Quién Baila

La final de la segunda temporada dejó emociones fuertes, competencia cerrada y premios bien repartidos

Por Fabiola Montoya Salas

Mariana Uriarte es la ganadora de Mira Quién Baila tras alzarse con el triunfo en una final cargada de nervios, esfuerzo y presentaciones que pusieron al público de pie. Su constancia, su conexión con la audiencia y el nivel que mostró en la pista le terminaron dando el título más esperado de la temporada.

30/11/2025. Final de Mira quien baila. Estudio Marco Picado, San José. Fotografía: Lilly Arce
La final de Mira quién baila estuvo tensa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El segundo lugar fue para Ítalo Marenco, una de las parejas más sólidas de la competencia, mientras que el tercer para Jeff On y el cuarto puesto para Ericka Morera, quienes también demostraron crecimiento, disciplina y mucha entrega durante toda la temporada.

Los premios quedaron así: Primer lugar $15.000 (unos 7,5 millones de colones). Segundo lugar: $7.000 (casi tres millones y medio de colones). Tercer lugar: $5.000 (unos 2,4 millones de colones). Cuarto lugar: $3.000 (aproximadamente un millón y medio de colones).

Cada pareja representó una causa distinta:

  • Ítalo Marenco y Lucía Jiménez compitieron para apoyar a la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos.
  • Mariana Uriarte y Michael Rubí bailaron por el Centro Canaan de Hogares de Rehabilitación Zoe, que trabaja con personas farmacodependientes.
  • Ericka Morera y Javier Acuña dieron la batalla para beneficiar a Fundavida, organización que atiende a niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.
  • Jeff-On y Alhana Morales dedicaron su esfuerzo a la Fundación Pollitos de Hierro, que apoya a niños con cáncer.
30/11/2025. Final de Mira quien baila. Estudio Marco Picado, San José. Fotografía: Lilly Arce
Las presentaciones de la final estuvieron cargadas de energía, tensión y mucho corazón. (Lilly Arce/Lilly Arce)
30/11/2025. Final de Mira quien baila. Estudio Marco Picado, San José. Fotografía: Lilly Arce
Así se vivió la final de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)
30/11/2025. Final de Mira quien baila. Estudio Marco Picado, San José. Fotografía: Lilly Arce
Mariana y Michael defendieron al Centro Canaan con una presentación llena de fuerza. (Lilly Arce)
30/11/2025. Final de Mira quien baila. Estudio Marco Picado, San José. Fotografía: Lilly Arce
Todos mostraron su talento en la competencia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La final cerró una temporada intensa, muy comentada y con un nivel de competencia altísimo.

