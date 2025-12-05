Diego Bravo le tira con todo a Lynda Díaz: “Sos una gran mentirosa”

Diego Bravo también se refirió a las declaraciones de Lynda Díaz sobre su salida de Mira quién baila y la llamó "mentirosa". (Instagram/Instagram)

Diego Bravo explotó y sin ningún filtro tildó de “mentirosa” a Lynda Díaz, luego de que la exparticipante de Mira quién baila volviera a ventilar lo sucedido hace un año durante la primera temporada del programa.

El creador de contenido y tercer lugar de dicha temporada decidió hablar porque, según él, las preguntas del público lo tenían “bombardeado”. Y tiró con todo.

“Hay gente que, aunque diga que no busca seguidores, que no le importan las vistas, que no le importa vender su maquillaje, tienen algo que sí les importa, y que es peor, que es la necesidad de llamar la atención a toda costa”, soltó de una.

LEA MÁS: Bailarina Yessenia Reyes también se refirió a las fuertes declaraciones de Lynda Díaz y esto dijo

Lynda Díaz reveló ahora que su salida de Mira quién baila fue por culpa de Michael Rubí. (Captura de pantalla /Captura de pantalla)

Además, recordó que cuando Lynda fue nominada el año pasado, hizo un en vivo para culparlo a él, a Yessenia Reyes y a César Abarca de su salida del concurso.

“Ella dijo, claramente, que se iba por culpa de nosotros y lo que hizo fue poner a la gente en contra y que la gente creyera que, en efecto, nosotros habíamos creado un complot contra ella, cosa que nunca pasó y ella nunca pudo demostrar”, dijo.

La llamó mentirosa

Sin embargo, lo que más molestó a Bravo fue que ahora, un año después, Lynda afirmara que la verdadera razón de su renuncia fue Michael Rubí, contradiciéndose completamente.

“¿Cómo es que el año pasado tuviste las agallas de culpar a inocentes, montar un en vivo jugando de víctima y ahora venís con otra versión?”, dijo en sus historias de Instagram.

LEA MÁS: (Video) Diego Bravo habló claro y sin rodeos sobre la final de Mira quién baila

Diego también recordó cuando, según él, Lynda dijo que la famosa conversación había sido falsificada, la cual ahora asegura que es real.

“Al final, como ven, la verdad siempre sale a la luz. Y hoy, después de un año, nos estamos dando cuenta por ella misma de que la conversación sí era real y no mentira, como ella dijo, que se fue por Michael solamente por la gana de..., como me dijo una vez la hija de ella (Coco Roper): ‘Mami nunca pierde y hace lo que sea para intentar quedar bien delante de la gente’. Bueno, pero al final, hoy, un año después, nos damos cuenta con esto que ella publicó, que sos una gran mentirosa, Lynda”, sentenció.

Las declaraciones de Lynda Díaz sobre su participación en Mira quién baila siguen levantando roncha entre sus participantes. (Captura de pantalla /Captura de pantalla)

Bravo cerró diciendo que si Díaz cree que Michael debió ser más profesional, ella debería empezar por ser “una mejor persona”.

LEA MÁS: Diego Bravo destroza a Michael Rubí y lo llama “Perdedor” por lo que dijo en contra de un juez

Con estas declaraciones, queda clarísimo que el pleito de Mira quién baila está lejos de enfriarse.