Niño de 11 años es acusado de matar a su padre por quitarle el Nintendo Switch

Un niño de 11 años, identificado como Clayton Dietz, enfrenta cargos de homicidio en Pensilvania Estados Unidos, luego de que, según las autoridades, disparara contra su padre adoptivo después de que este le quitara su consola Nintendo Switch.

Douglas Dietz tenía 42 años. foto: People en Español (foto: People en Español/foto: People en Español)

El caso ocurrió en la madrugada del 13 de enero, en una vivienda ubicada en South Market Street, en la localidad de Duncannon. De acuerdo con el informe policial, el menor utilizó un arma que se encontraba guardada en una caja fuerte, a la cual logró acceder tras obtener una llave.

Según People en Español, la víctima fue identificada como Douglas Dietz, de 42 años. Oficiales de la Policía Estatal de Pensilvania llegaron a la casa alrededor de las 3:20 de la mañana y encontraron al hombre sin vida en su cama, con una herida de bala en la cabeza.

La terrible situación se dio por una consola.

Según el relato brindado a las autoridades, el niño se molestó luego de que su padre le ordenara irse a dormir y le confiscara el videojuego. Horas antes, la familia había celebrado el cumpleaños número 11 del menor.

Jillian Dietz, esposa de la víctima y madre adoptiva del niño, declaró que estaba dormida cuando escuchó un fuerte ruido, el cual inicialmente confundió con fuegos artificiales. Minutos después, notó que su esposo había sido baleado.

La mujer encontró al menor escondido en un armario. De acuerdo con su testimonio, el niño repetía únicamente que su padre “estaba muerto”.

Las autoridades indicaron que el menor buscó la llave de la caja fuerte con la intención de recuperar el videojuego, pero al abrirla tomó el arma. Luego caminó hasta la habitación donde dormía su padre y le disparó.

Durante el interrogatorio, Clayton afirmó que actuó movido por el enojo y que no pensó en las consecuencias de apretar el gatillo. El niño, quien fue adoptado por la pareja en el año 2018, permanece detenido sin derecho a fianza mientras espera su audiencia judicial.