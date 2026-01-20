Estos son los mejores pasaportes de América Latina en 2026; dos de Centroamérica destacan

Los pasaportes de América Latina se consolidan como herramientas estratégicas de movilidad y oportunidad. Así lo revela el Índice Global de Pasaportes 2026, que evaluó a los países de la región no solo por el acceso sin visa, sino también por factores como estabilidad, atractivo de inversión y calidad institucional.

En el listado regional, Chile encabeza el ranking, mientras Costa Rica y Panamá sobresalen como los pasaportes más fuertes de Centroamérica.

¿Cómo se mide el poder de un pasaporte?

Costa Rica destaca como el pasaporte más fuerte de Centroamérica. (Canva/Canva)

El Índice Global de Pasaportes (GPI) del GCS utiliza una metodología distinta a otros rankings tradicionales y se basa en tres pilares:

Movilidad mejorada : destinos disponibles, tipo de ingreso y atractivo global.

: destinos disponibles, tipo de ingreso y atractivo global. Calidad institucional y de vida : gobernanza, servicios públicos y estabilidad.

: gobernanza, servicios públicos y estabilidad. Atractivo de inversión: oportunidades económicas y seguridad a largo plazo.

Este enfoque permite medir el valor real del pasaporte como activo global.

Ranking 2026: los mejores pasaportes de América Latina

Chile 47 Brasil 50 Argentina 51 Uruguay 54 Costa Rica 58 México 62 Panamá 63 Paraguay 64 Perú 66 Colombia 75

Centroamérica se posiciona con fuerza

Chile lidera el ranking de pasaportes en América Latina. (Foto creada con IA) (Chatgptt/Chatgpt)

En el análisis regional, Costa Rica y Panamá se ubican como los dos pasaportes más sólidos de Centroamérica en 2026.

El pasaporte costarricense destaca por su equilibrio entre movilidad internacional, estabilidad institucional y reputación global, factores que fortalecen su valor para ciudadanos, inversionistas y nómadas digitales.

LEA MÁS: Estos son los mejores países de América Latina para vivir en 2026; solo hay dos de Centroamérica

El pasaporte panameño, por su parte, se consolida gracias a su rol como centro financiero, sus programas de residencia y un sistema tributario atractivo, lo que incrementa su relevancia en el escenario internacional.

Chile mantiene el pasaporte más fuerte de la región

Chile vuelve a liderar América Latina con el pasaporte más poderoso, gracias a su alta movilidad internacional, acceso sin visa a más de 100 destinos y un sólido desempeño en calidad institucional y oportunidades económicas.

Una tendencia clara en 2026

El ranking evidencia que el poder de un pasaporte ya no depende únicamente del turismo sin visa, sino de la confianza internacional, la estabilidad política y las oportunidades que ofrece a sus ciudadanos.

En ese escenario, Costa Rica y Panamá confirman que Centroamérica tiene pasaportes competitivos y en ascenso dentro del contexto latinoamericano.

Nota realizada con ayuda de IA