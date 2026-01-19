Estos son los mejores países de América Latina para vivir en 2026; solo hay dos de Centroamérica

América Latina volvió a ser evaluada en materia de calidad de vida y hay dos países centroamericanos entre los mejores de la región para vivir, superando incluso a naciones tradicionalmente fuertes en estos indicadores.

El ranking que mide la calidad de vida

América Latina mantiene presencia en rankings globales de calidad de vida.

El informe correspondiente a 2025, de cara al presente año, se basa en el Quality of Life Index de Numbeo, el cual analiza distintos factores que influyen directamente en el bienestar de la población. Entre las variables evaluadas destacan el poder adquisitivo, la seguridad, el acceso a la salud, el costo de vida, el tráfico, la contaminación, el clima, la vivienda y la calidad del entorno urbano.

Este análisis permite comparar países de la región y del mundo bajo un mismo criterio.

Centroamérica entre los mejores de la región

Panamá es el único país dentro del ranking además de Costa Rica

De acuerdo con el ranking, Uruguay lidera la lista como el país con mejor calidad de vida en América Latina. Sin embargo, el informe también resalta que Costa Rica y Panamá, ambos de Centroamérica, se posicionan entre los primeros lugares del continente, consolidándose como referentes regionales.

Ambos países destacan por su estabilidad, niveles relativamente altos de seguridad, acceso a servicios de salud y un entorno ambiental favorable en comparación con otras naciones latinoamericanas.

Ranking de calidad de vida en América Latina 2026

Según el informe, el listado regional quedó conformado de la siguiente manera:

Uruguay

Costa Rica

Ecuador

México

Panamá

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Bolivia

Perú

Venezuela

Analizamos los principales retos de Costa Rica hacia el futuro.

¿Cómo se compara la región con el resto del mundo?

Además de liderar América Latina, algunos de estos países lograron ubicarse dentro de los mejores puestos a nivel mundial, compartiendo espacio con naciones desarrolladas de Europa, Norteamérica y Oceanía.

Este posicionamiento refuerza la percepción de que ciertos países latinoamericanos, en especial de Centroamérica, ofrecen condiciones de vida competitivas a nivel internacional.

Factores clave del buen desempeño

El informe señala que los países mejor posicionados presentan equilibrio entre crecimiento económico, estabilidad social y políticas públicas sostenibles. También se valoran aspectos como la educación, la infraestructura urbana y las estrategias ambientales, elementos que inciden directamente en la calidad de vida de la población.

