Este país centroamericano supera a todos sus vecinos y es el más deseado para mudarse en 2025

Por segundo año consecutivo, la empresa británica 1st Move International, especializada en mudanzas internacionales, analizó millones de búsquedas de Google para determinar los países más deseados del planeta para reubicarse.

El estudio, conocido como el “Índice de Reubicación Mundial 2025”, posicionó a Costa Rica en el séptimo lugar global, con más de 127.880 búsquedas relacionadas con mudanza al país.

Costa Rica fue reconocida como el séptimo país más deseado para mudarse en 2025. (JOHN DURAN/John Durán)

Los 10 países más deseados para mudarse en 2025

1 Canadá 269.220 2 Australia 207.900 3 Irlanda 179.400 4 Nueva Zelanda 177.700 5 Japón 172.880 6 Portugal 170.030 7 Costa Rica 127.880 8 España 127.670 9 Países Bajos 127.100 10 Tailandia 126.960

Canadá y Australia dominan el ranking

El estudio muestra que Canadá repite como el país más deseado del mundo para mudarse, con 269.220 búsquedas, seguido de Australia, que se mantiene en el segundo lugar con 207.900.

Irlanda sorprendió este año al escalar al tercer puesto gracias a su hospitalidad, ritmo de vida tranquilo y fuerte conexión comunitaria.

Por su parte, Costa Rica se consolida como el destino mejor posicionado de Centroamérica, gracias a su equilibrio entre naturaleza, estabilidad y bienestar.

Canadá lidera el ranking mundial de destinos más buscados para vivir. (ANDREJ IVANOV/Getty Images via AFP)

“Pura vida” que conquista al mundo

El informe destaca que Costa Rica sigue atrayendo a miles de extranjeros por su clima tropical, biodiversidad, seguridad y políticas sostenibles, además de ser un lugar ideal para teletrabajadores, jubilados y familias que buscan una vida más tranquila.

La investigación completa puede consultarse en el sitio oficial de 1st Move International.

