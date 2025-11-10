Internacionales

Este país centroamericano supera a todos sus vecinos y es el más deseado para mudarse en 2025

Un nuevo informe de la empresa 1st Move International, basado en millones de búsquedas globales de Google, ubicó a Costa Rica como el séptimo país más deseado del mundo para mudarse

Por Hillary Chinchilla Marín

Por segundo año consecutivo, la empresa británica 1st Move International, especializada en mudanzas internacionales, analizó millones de búsquedas de Google para determinar los países más deseados del planeta para reubicarse.

El estudio, conocido como el “Índice de Reubicación Mundial 2025”, posicionó a Costa Rica en el séptimo lugar global, con más de 127.880 búsquedas relacionadas con mudanza al país.

Plaza de la Cultura y Teatro Nacional
Costa Rica fue reconocida como el séptimo país más deseado para mudarse en 2025. (JOHN DURAN/John Durán)

Los 10 países más deseados para mudarse en 2025

1Canadá269.220
2Australia207.900
3Irlanda179.400
4Nueva Zelanda177.700
5Japón172.880
6Portugal170.030
7Costa Rica127.880
8España127.670
9Países Bajos127.100
10Tailandia126.960

Canadá y Australia dominan el ranking

El estudio muestra que Canadá repite como el país más deseado del mundo para mudarse, con 269.220 búsquedas, seguido de Australia, que se mantiene en el segundo lugar con 207.900.

Irlanda sorprendió este año al escalar al tercer puesto gracias a su hospitalidad, ritmo de vida tranquilo y fuerte conexión comunitaria.

Por su parte, Costa Rica se consolida como el destino mejor posicionado de Centroamérica, gracias a su equilibrio entre naturaleza, estabilidad y bienestar.

Huelga de Air Canada
Canadá lidera el ranking mundial de destinos más buscados para vivir. (ANDREJ IVANOV/Getty Images via AFP)

“Pura vida” que conquista al mundo

El informe destaca que Costa Rica sigue atrayendo a miles de extranjeros por su clima tropical, biodiversidad, seguridad y políticas sostenibles, además de ser un lugar ideal para teletrabajadores, jubilados y familias que buscan una vida más tranquila.

La investigación completa puede consultarse en el sitio oficial de 1st Move International.

Nota realizada con ayuda de IA

