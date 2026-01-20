Joven de 19 años aparece muerta en una playa de Australia tras presunto ataque de perros salvajes

Una joven canadiense de aproximadamente 19 años fue encontrada muerta en una playa de la isla de K’gari, en Australia, en un hecho que ha generado conmoción y que es investigado por las autoridades locales, ante la posibilidad de un ataque de perros salvajes.

Hallazgo en una playa remota

La joven fue hallada sin vida en una playa cercana a Maheno Wreck. (Foto ilustrativa creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Según información de People, en información oficial de la Policía de Queensland, el reporte ingresó a las autoridades alrededor de las 6:35 a. m. de este lunes 19 de enero, cuando se alertó sobre una mujer hallada inconsciente en una playa ubicada al norte de Maheno Wreck.

Pese a la rápida respuesta de los equipos de emergencia, la joven fue declarada fallecida en el sitio pocos minutos después.

Perros salvajes rodeaban el cuerpo

Según reportes del medio 9News Australia, dos hombres que transitaban en vehículo cerca de Orchid Beach observaron una escena inquietante antes de las 6:30 a.m.: alrededor de 10 perros salvajes rodeaban lo que parecía ser un objeto en la arena.

Al acercarse, confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades.

El inspector Paul Algie, del Distrito de Wide Bay, describió el hallazgo como una “escena dramática y horrorosa” para quienes la presenciaron.

Investigación en curso

El oficial confirmó que el cuerpo presentaba marcas consistentes con la intervención de perros, aunque aclaró que la causa exacta de la muerte aún no ha sido determinada.

“No podemos confirmar si la joven se ahogó o si murió a consecuencia del ataque de estos animales”, señaló Algie, mientras se espera el resultado de la autopsia.

Las autoridades también manejan la información de que la joven habría salido a nadar alrededor de las 5:00 a. m., horas antes de ser localizada sin vida.

¿Quién era la víctima?

La identidad de la joven no ha sido revelada oficialmente. Sin embargo, se confirmó que residía en la isla desde hacía seis semanas, junto a una amiga, y que trabajaba en un albergue para viajeros.

Las autoridades aseguraron que se utilizarán todos los recursos disponibles para esclarecer lo ocurrido y brindar respuestas a la familia.

Advertencia a los turistas

Perros salvajes habitan libremente en la isla de K’gari, Australia. (Foto ilustrativa creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Tras el hecho, el inspector Algie recordó que, aunque los perros salvajes forman parte del entorno natural y cultural de la isla, siguen siendo depredadores.

“Ruego a quienes visitan K’gari que no se acerquen ni alimenten a estos animales; permitan que vivan su vida y mantengan su distancia”, advirtió.

La zona donde ocurrió el hallazgo fue cerrada temporalmente mientras continúan las investigaciones.

*Nota realizada con ayuda de IA