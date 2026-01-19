¿Cuándo una gripe deja de ser común y obliga a ir al médico? Estas son las señales

Un resfriado o una gripe suelen evolucionar de forma favorable y desaparecer en pocos días. Sin embargo, cuando ciertos síntomas dejan de ser comunes, pueden convertirse en señales de alerta que indican la necesidad de atención médica inmediata, según advierten expertos en urgencias.

¿Cuándo una gripe deja de ser leve?

Saber diferenciar entre una infección respiratoria leve y una que se está complicando es clave para evitar riesgos mayores y también para no saturar los servicios de salud.

Así lo explicó Carmen Casal, enfermera de urgencias y emergencias y vicepresidenta de enfermería de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), en declaraciones a Europa Press, donde detalló los principales signos de alarma.

1. Dificultad respiratoria real

La primera y más importante señal es la dificultad para respirar. Esto incluye no poder terminar frases al hablar, sentir falta de aire (disnea) o realizar un esfuerzo visible al respirar, con retracción de la piel hacia el tórax.

Según la especialista, cuando aparecen estos síntomas, la persona puede necesitar oxígeno, por lo que se recomienda acudir de inmediato a un servicio de Urgencias.

2. Cambios de color en labios y uñas

Otro signo de alarma es la cianosis, es decir, una coloración azulada persistente en labios, uñas, dedos, pies o la nariz.

Casal aclara que, aunque el frío puede provocar estos cambios, si la persona se encuentra en un ambiente cálido y la coloración se mantiene, podría indicar una falta de oxígeno en el organismo, lo que requiere valoración médica.

3. Fiebre que reaparece tras una mejoría

La fiebre también puede alertar de una complicación cuando sigue un patrón específico. Si tras una mejoría inicial aparece una nueva subida brusca de la temperatura dos o tres días después, podría tratarse de una sobreinfección respiratoria.

En estos casos, la recomendación es acudir al médico, aunque la experta recuerda que no toda fiebre implica el uso de antibióticos.

Uso responsable de antibióticos

La enfermera insistió en que los antibióticos no deben utilizarse de forma indiscriminada, ya que su uso incorrecto reduce su efectividad cuando realmente son necesarios.

Además, subrayó que los procesos respiratorios virales tienen un tiempo de curación natural que debe respetarse, siempre que no existan signos de alarma.

Durante la valoración en urgencias, el personal sanitario observa cómo habla el paciente, su respiración y su capacidad para realizar pequeños esfuerzos, con el fin de determinar la gravedad de la situación.

