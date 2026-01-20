¿Es cierto que los caballos huelen el miedo del humano? La ciencia al fin revela la impactante verdad

Durante décadas, jinetes y cuidadores han repetido la advertencia de que los caballos pueden sentir cuando una persona está asustada.

Recientemente, una investigación liderada por el Instituto Nacional francés de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente (INRAE) demostró que esta afirmación es una realidad biológica. Los animales no solo perciben el olor del miedo, sino que cambian drásticamente su comportamiento ante esta señal química.

El estudio, encabezado por la etóloga Léa Lansade, determinó que el olfato es la herramienta principal que utilizan estos mamíferos para interpretar el entorno y las emociones humanas.

A través de compuestos específicos segregados por las glándulas axilares, como la adrenalina, las personas emiten señales que los equinos interpretan como una advertencia de peligro inminente, activando sus sistemas de defensa naturales.

El proceso de detección química y contagio emocional

Para llegar a estas conclusiones, los expertos recolectaron muestras de sudor de voluntarios que fueron expuestos a películas de terror y comedias.

Posteriormente, enfrentaron a decenas de yeguas a estas muestras bajo condiciones controladas.

Los resultados fueron contundentes: cuando los ejemplares se exponían al aroma vinculado al temor, mostraban una actitud de vigilancia extrema y se mantenían distantes de los cuidadores.

Lansade destaca que existe un fenómeno de “contagio emocional” donde el animal adopta el estado de alerta del humano.

De acuerdo con la científica: “El nuevo descubrimiento significa que todos los componentes para formar la molécula están presentes”.

Aunque esta cita se refiere a la estructura del hallazgo, en el contexto equino, los investigadores resaltan que el olor del miedo pone al animal en un estado de estrés preventivo, incluso si no existe una amenaza física visible en el lugar.

Implicaciones en el entrenamiento y el bienestar equino

La capacidad de respuesta de estos animales no se limita solo a lo olfativo. Investigaciones previas ya habían establecido que son expertos en leer expresiones faciales y reconocer variaciones en el tono de voz. Sin embargo, la vía química añade una capa de complejidad a la relación entre ambas especies.

El hecho de que el animal se sobresalte más ante ruidos imprevistos cuando percibe estas emociones humanas sugiere que la seguridad en la equitación depende directamente del estado anímico del jinete.

Existen diversas hipótesis sobre por qué ocurre esto. Una de ellas apunta a la domesticación histórica, sugiriendo que los ancestros de los caballos actuales fueron seleccionados precisamente por su sensibilidad para entender al hombre.

Otra teoría evolutiva plantea que, al compartir un ancestro común muy lejano, las moléculas que transportan la señal de alerta en mamíferos son sumamente parecidas, facilitando una comunicación interespecies involuntaria.

Una herramienta para la seguridad en las caballerizas

Entender estos mecanismos es vital para mejorar el bienestar equino y reducir los accidentes en el trabajo de campo o deportivo.

Al saber que el caballo está literalmente oliendo la ansiedad, los entrenadores pueden desarrollar técnicas de manejo más empáticas y seguras.

La ciencia sugiere que, en presencia de un humano asustado, el animal simplemente está reaccionando a una señal química de supervivencia que ha sido parte de su biología por milenios.

