¿Su celular está apagado? Tenga cuidado: esto es lo que hace con sus datos mientras usted duerme

Los teléfonos inteligentes mantienen una actividad constante que pasa desapercibida para la mayoría de las personas. Aunque el dispositivo parezca inactivo sobre una mesa, este intercambia continuamente paquetes de información con servidores remotos. Si bien este proceso busca mantener el sistema actualizado, también representa una vulnerabilidad crítica para la privacidad del celular.

De forma regular, los dispositivos envían detalles técnicos como el código IMEI, el número de serie, el estado de la batería y registros de errores. Según expertos en seguridad móvil, estos envíos son necesarios para el mantenimiento técnico, pero a menudo incluyen datos excesivos que no son vitales para el funcionamiento básico del equipo.

El peligro de los rastreadores invisibles

Uno de los mayores riesgos reside en los identificadores publicitarios y el rastreo de ubicación.

Aun cuando el GPS se encuentre apagado, el terminal puede transmitir datos de redes WiFi cercanas y señales de Bluetooth para triangular la posición del usuario.

Esta información permite a terceros crear perfiles de comportamiento detallados sin el consentimiento explícito del dueño.

Marijus Briedis, directivo de tecnología en NordVPN, explica la gravedad de esta situación: “Cuando se unen, estos paquetes de datos pueden revelar patrones sensibles de comportamiento y exponer al usuario a ser rastreado, perfilado o interceptado, usualmente sin su conocimiento”. Esta acumulación de datos en segundo plano alimenta bases de datos que comercializan con la rutina de las personas.

Cómo proteger su información personal

Para mitigar estos riesgos, es fundamental realizar una auditoría de los permisos otorgados a cada aplicación instalada. Restringir el acceso al micrófono, la cámara y las fotos es el primer paso para fortalecer la seguridad móvil. Asimismo, se recomienda desactivar la sincronización automática de archivos que no sean estrictamente necesarios en la nube.

Otra medida eficaz es limitar el uso de datos en segundo plano desde la configuración del sistema operativo.

Al apagar las actualizaciones automáticas y el escaneo constante de redes inalámbricas, se reduce la huella digital del dispositivo.

Finalmente, el uso de herramientas de protección avanzada puede bloquear dominios maliciosos dedicados al rastreo de ubicación, garantizando una navegación más anónima y segura.

