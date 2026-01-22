Bebé que nació el 25 de diciembre murió tras tomar famosa leche infantil; autoridades investigan dos muertes

Las autoridades judiciales de Francia han iniciado una investigación formal tras el fallecimiento de dos lactantes que habrían ingerido leche infantil producida por el grupo suizo Nestlé.

Las pesquisas se centran en lotes de las marcas Guigoz y Nidal, los cuales fueron retirados de los anaqueles semanas atrás ante la sospecha de una seguridad alimentaria comprometida por la bacteria Bacillus cereus.

Casos bajo la lupa de la justicia francesa

El primer incidente bajo análisis ocurrió en Burdeos, donde un recién nacido de apenas dos semanas falleció tras presentar complicaciones digestivas severas. Según detalló el fiscal Renaud Gaudeul, el menor consumió el producto entre el 5 y el 7 de enero. “La madre constató problemas digestivos” en el niño, quien murió un día después de ser ingresado a emergencias. Aunque los análisis preliminares no detectaron la bacteria, se han ordenado pruebas adicionales para descartar cualquier vínculo.

Un segundo caso se reportó en la localidad de Angers. Una madre denunció que su hija de 27 días murió el pasado 23 de diciembre tras beber una botella de la marca Guigoz. El fiscal Eric Brouillard calificó este hecho como “una pista seria”, aunque advirtió que es prematuro señalarla como la causa definitiva del deceso hasta obtener los resultados de laboratorio solicitados con carácter de urgencia.

Contaminación de materia prima en China

La problemática ha trascendido las fronteras de Francia, afectando la distribución de productos lácteos en diversos países de América Latina, incluidos México, Colombia y Argentina. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura francés, las alertas se originaron por “una materia prima facilitada por un mismo productor en China”.

El grupo Nestlé retiró marcas de consumo masivo por fallas en la seguridad alimentaria. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Se sospecha que el ingrediente contaminado es el ácido araquidónico, un componente sintético esencial para aportar omega-6 a la leche infantil. La organización Foodwatch ha anunciado acciones legales para esclarecer la magnitud de este evento, señalando que las deficiencias en la seguridad alimentaria podrían haber impactado a millones de familias a nivel global. El gigante Nestlé mantiene la retirada activa de los productos sospechosos mientras avanzan los peritajes científicos.

