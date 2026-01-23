Internacionales

Joven habría apuñalado a su hermano en medio de una discusión por un videojuego

Un presunto conflicto durante una sesión de videojuegos terminó en tragedia

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Un joven de 19 años, identificado como William Spencer, fue detenido en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, tras ser señalado como el presunto responsable de la muerte de su hermano Nicholas, luego de un ataque con arma blanca.

Detención y hechos investigados

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el hecho ocurrió el domingo 18 de enero, cuando ambos jóvenes se encontraban jugando videojuegos.

En medio de una discusión, el muchacho habría reaccionado de forma violenta y atacado a su hermano mayor.

William Spencer
William Spencer habría apuñalado a su hermano por un videojuego. (People en Español/Captura)

Atención médica y fallecimiento

Nicholas fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde falleció debido a la gravedad de las heridas provocadas por el apuñalamiento.

Situación legal del sospechoso

Spencer fue capturado en el lugar y permanece bajo custodia policial. Las autoridades indicaron que el caso se investiga como asesinato en primer grado, mientras se aclaran las circunstancias del ataque.

William SpencerJoven apuñala a su hermanoVideojuegoEstados Unidos
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

