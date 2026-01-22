Hombre podría volverse millonario tras ser despedido luego de ser grabado en íntima situación en su oficina

Un funcionario municipal de Vitacura, en Chile, podría recibir una indemnización millonaria luego de ser despedido tras la difusión de un video íntimo grabado desde una ventana de su oficina, material que se volvió viral en redes sociales y acumula millones de reproducciones.

Tiktok lo volvió viral y lo dejó sin empleo

El video fue grabado desde el exterior del edificio municipal de Vitacura. (Foto creada con IA con fines ilustrativos) (Chatgpt/Chatgpt)

El protagonista del caso es un ingeniero informático y funcionario de planta de la Municipalidad de Vitacura, quien fue desvinculado luego de que circulara un video en el cual aparece manteniendo relaciones íntimas con una mujer dentro de una oficina municipal, durante la noche y mientras ambos realizaban horas extra.

El registro fue captado desde el exterior del edificio consistorial, por jóvenes que se encontraban practicando skate, y muestra claramente la escena a través de una ventana iluminada.

El video fue grabado la noche del 25 de junio del año pasado, pero volvió a tomar fuerza tras conocerse la demanda laboral, superando actualmente los 28 millones de visualizaciones en TikTok.

Tras el escándalo, el municipio inició un sumario administrativo que terminó con el despido del funcionario. Sin embargo, recientemente, el trabajador presentó una acción judicial ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, exigiendo una indemnización cercana a los USD 230 mil (más de 112 millones de colones) por daño moral y discriminación.

Acusaciones contra la municipalidad

En la demanda, el ingeniero sostiene que durante nueve años de servicio mantuvo evaluaciones de desempeño “intachables” y calificaciones de excelencia. Además, acusa que el proceso disciplinario fue “ilegal” y con arbitrariedades, señalando directamente a la alcaldesa de Vitacura.

Según el escrito, la autoridad comunal habría informado públicamente su desvinculación antes de que concluyera el sumario, afectando su derecho a defensa y provocando un impacto directo en su honra, estabilidad emocional y salud psíquica.

El exfuncionario asegura haber sufrido estrés, ansiedad y daño psicológico, por lo que, además del pago económico, solicita que la municipalidad publique una declaración pública reconociendo la afectación a su integridad emocional y que la alcaldesa reciba capacitación en derechos laborales.

El exfuncionario demanda al municipio por una indemnización cercana a los USD 230 mil (Más de 112 millones de colones) (Shutterstock/Shutterstock)

El testimonio de quien grabó el video

Según Infobae, la autora del registro, Carolina Gallo, relató a medios chilenos que el hecho fue breve y visible desde el exterior. Según su testimonio, la escena fue observada por varias personas y ocurrió en un piso donde había más funcionarios presentes.

El caso continúa en proceso judicial y ha generado un amplio debate en Chile sobre límites en el lugar de trabajo, sanciones administrativas, privacidad y derechos laborales.

