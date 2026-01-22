Julio Iglesias saca chats y rompe el silencio: difunde mensajes para negar acusaciones de agresión sexual

En medio de las graves acusaciones de agresión sexual presentadas por dos de sus antiguas empleadas, Julio Iglesias optó por hacer públicos mensajes privados de WhatsApp, con los que busca demostrar que las denuncias en su contra serían falsas.

Julio Iglesias difundió mensajes de WhatsApp en Instagram para defenderse de graves acusaciones de agresión sexual. (AFP)

A través de su cuenta oficial de Instagram, Iglesias compartió capturas de pantalla de conversaciones que, según él, habría mantenido con las denunciantes tanto durante el tiempo que trabajaron en su casa como después de que finalizara su relación laboral.

Según explicó el propio cantante, tomó esta decisión luego de que la Fiscalía le negara acceso formal a la denuncia, lo que (en sus palabras) le impide ejercer su derecho a la defensa por las vías habituales.

“Este es el único medio que me queda para defenderme y contar la verdad”, escribió el artista en un mensaje previo a las publicaciones.

“Todo tiene un límite”, afirma

En sus historias, Iglesias aseguró que los mensajes difundidos contradicen lo que se ha publicado sobre él y dejan en evidencia la falta de veracidad de las acusaciones.

“Las comunicaciones enviadas durante y después de su trabajo en mi casa demuestran que la información difundida carece de veracidad”, señaló.

El cantante añadió que solo compartió una parte de las conversaciones, aquellas que, según su criterio, evidencian “incoherencias” y una supuesta “manipulación mediática”. Los mensajes corresponden a intercambios realizados entre 2021 y 2023 y fueron publicados pasada la medianoche del jueves 22 de enero, hora de España.

Julio Iglesias compartió chats. Foto: Infobae (Julio Iglesias /Julio Iglesias)

Julio Iglesias afirma que la Fiscalía no le ha permitido acceder formalmente a la denuncia. (Julio Iglesias /Julio Iglesias)

Fiscalía le niega acceso a la denuncia

De forma paralela, la defensa legal del cantante solicitó formalmente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que se le facilite una copia de la denuncia presentada en su contra. Según su abogado, resulta “insólito” que la persona acusada no conozca el contenido exacto de las acusaciones.

La petición llega después de que el Ministerio Público denegara la personación de Iglesias en las diligencias de investigación preprocesales. Además, su defensa solicitó el archivo del caso al considerar que España no tendría jurisdicción sobre los hechos denunciados.

Días atrás, el propio cantante ya había reaccionado en Instagram calificando las acusaciones como “absolutamente falsas” y asegurando que le generan “una gran tristeza”. “Nunca había sentido tanta maldad”, escribió entonces.

El origen de las acusaciones

Según Infobae, las denuncias surgieron a raíz de una investigación periodística realizada por elDiario.es y Univisión Noticias, en la que se recogen testimonios de mujeres que trabajaron para el cantante entre 1990 y 2023 en distintas residencias ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

Una de las exempleadas asegura que fue obligada a mantener relaciones sexuales no consentidas con el artista en 2021, cuando tenía 22 años. Según su testimonio, los encuentros incluían humillaciones físicas y verbales, y habrían ocurrido de manera reiterada tras finalizar su jornada laboral.

“Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto”, relató la mujer en la investigación.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en residencias ubicadas en Punta Cana y Lyford Cay, y, según los testimonios, con conocimiento de personas encargadas de la gestión del personal doméstico.