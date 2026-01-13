Julio Iglesias enfrenta investigación por presuntas denuncias de acoso y agresión sexual

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió diligencias para investigar una denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias, en la que dos mujeres que trabajaron para él lo acusan de presuntos casos de acoso y agresión sexual, hechos que habrían ocurrido en el año 2021.

Según confirmaron fuentes fiscales a la agencia EFE, el Ministerio Público inició una investigación penal de carácter preprocesal, actualmente bajo secreto, con el objetivo de determinar el alcance de la denuncia presentada el pasado 5 de enero.

Relatos incluyen agresiones y humillaciones

De acuerdo con una investigación publicada por eldiario.es en España y Univisión Noticias en Estados Unidos, las denunciantes relatan episodios de agresiones sexuales, que incluirían penetraciones sin consentimiento, además de bofetadas y humillaciones laborales sistemáticas.

Una de las mujeres se desempeñaba como empleada doméstica y la otra como fisioterapeuta. Los hechos habrían ocurrido en propiedades de Julio Iglesias ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España, según los reportes periodísticos.

Documentos y material aportado

Los medios señalan que las extrabajadoras entregaron documentación laboral, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios, como parte del material que respaldaría su relación laboral con el artista.

Los testimonios también habrían sido contrastados con entrevistas a profesionales que atendieron a las denunciantes por las secuelas que aseguran haber sufrido.

Sin respuesta del entorno del cantante

Hasta el momento, Julio Iglesias no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso. Según los medios involucrados en la investigación y la agencia EFE, no hubo respuesta a los intentos de contacto con el cantante ni con sus representantes legales.

El Gobierno español reaccionó a la información conocida este martes. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, afirmó que se debe llegar “hasta el final” en la investigación y pidió que no exista “ningún espacio de impunidad”. En la misma línea, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, señaló que ante el machismo “no se puede mirar para otro lado” y confió en que el proceso avance.

Las diligencias continúan en curso y, por el momento, no se han especificado los delitos concretos que se investigan debido al carácter reservado del proceso.

