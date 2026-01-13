Jeff On se reencontró con su mamá tras ocho años sin verla y el momento le sacó las lágrimas a más de uno

El cantante venezolano Jeff On, radicado en Costa Rica desde hace varios años, vivió uno de los momentos más conmovedores de su vida al reencontrarse finalmente con su mamá y su familia en España, tras ocho años sin poder verse por la distancia.

El artista, conocido en el país por haber sido finalista de Nace una Estrella y Mira quién baila, compartió en sus redes sociales el emotivo instante en el que sorprendió a su madre en un restaurante, donde le cantó “Te lo pido por favor”, provocando lágrimas, abrazos y una escena cargada de emoción.

Una sorpresa que terminó en lágrimas

El reencuentro fue posible gracias al apoyo de su amiga, la influencer y modelo Kimberly Loaiza, quien impulsó la iniciativa para que el cantante pudiera viajar a Europa. A la sorpresa se sumó una familiar de Jeff On que también reside en Costa Rica y lo acompañó en el emotivo momento.

Tras cantar algunos versos, madre e hijo se fundieron en un abrazo intenso, al que poco a poco se unieron sus hermanos y un sobrino, a quien el artista pudo ver por primera vez en persona.

Un viaje cargado de amor familiar

Jeff On relató que el viaje inició con “una maleta cargada de nervios, esperanza y mucha emoción”, rumbo a España, donde su madre vive desde hace dos meses junto a dos de sus hermanos, a quienes tampoco veía desde hacía años.

Además del reencuentro, el cantante y su familia fueron sorprendidos con un viaje inolvidable de 15 días por Europa, que incluye recorridos por España, Francia, Italia y Suiza, como una forma de celebrar el amor familiar y cerrar un ciclo marcado por la distancia.

El artista agradeció públicamente a la excombatiente, quien viajó con él y estuvo en el emotivo reencuentro, así como a la agencia de viajes que hizo posible la experiencia, y a todas las personas que actuaron como cómplices para concretar la sorpresa.

“El 2026 está siendo profundamente maravilloso”

Jeff On se reencontró con su mamá tras casi ocho años sin verse. (Captura /Captura)

Jeff On calificó este inicio de año como uno de los más especiales de su vida y aseguró que el reencuentro familiar representa una de las bendiciones más grandes que ha recibido.

“El 2026 está siendo un año profundamente maravilloso, colmado de bendiciones y buenas noticias”, expresó el cantante, quien continúa consolidando su carrera artística en Costa Rica, ahora con el corazón lleno y su familia más cerca que nunca.

