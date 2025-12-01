¿Le molestó a Jeff On no haber ganado Mira quién baila? Cantante habló y no pudo ser más sincero

Jeff On quedó en tercer lugar en la gran final de la segunda temporada de Mira quién baila y su hermana lo acompañó en el programa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El cantante venezolano Jeff On vivió un “deja vú” en Teletica: por segunda vez llegó a la final de un formato del canal y, de nuevo, no logró levantar el trofeo aunque muchos decían que lo merecía.

Esta vez quedó de tercero en Mira quién baila, apenas un año después de haber obtenido el segundo lugar en Nace una estrella. Sin embargo, lejos de andar resentido, el artista asegura que su resultado no lo toma por sorpresa ni le quita el sueño.

Jeff contó que entró a la competencia sin expectativas de triunfo.

“Yo ya pasé por donde asustan, entonces este resultado no me asusta”, dijo primero entre risas.

Jeff On y Alhana Morales quedaron muy satisfechos con el tercer lugar de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Lo único que sí le hubiera encantado era que su fundación obtuviera el premio mayor, porque al igual que Ítalo Marenco, Ericka Morera y Mariana Uriarte (ganadora de la temporada) quería ayudarlos donándoles más dinero.

Aunque en redes muchos seguidores quedaron bravos por su tercer lugar, especialmente porque Jeff no fue nominado en toda la temporada y se llevó tres premios ¡Wow!, él lo toma con calma, pues sabe que en concursos siempre habrá opiniones encontradas.

“Si hubiera ganado, también saldría otro montón de gente diciendo que se lo hubieran dado a otra persona. Así es este mundo”, dijo muy tranquilo.

“Así son estos concursos, así es el fútbol, así es el entretenimiento, la política, todo donde la gente tiene un voto y tiene voz, entonces no, yo tranquilo, pues eso no me quita el sueño, ni obviamente no desmedito a la gente que me apoya, yo les agradezco que me apoyen de esa forma, porque ellos han visto un trabajo y los que me conocen de Nace y de aquí, saben que yo dejo todo, o sea, dejo todo a un lado, yo me tomo esto en serio, porque es una oportunidad.

“Leí un comentario que pusieron por ahí que me llegó, dice: ‘para muchos puede ser un pasatiempo, para Jeff es sobrevivencia’, y no es mentira, entonces yo tengo un premio, una comunidad y una fundación que represento, entonces no se trata nada más de Jeff, se trata de la comunidad de venezolanos aquí, se trata de mucha gente que la está pulseando y yo no pienso desperdiciar una oportunidad así, tomándome las cosas a la ligera, entonces yo creo que la gente nota eso. Para mí es un premio que ellos reconozcan mi trabajo y digan que lo merezco”, recalcó.

Ya quedó curado

Sobre volver a intentar ganar algún formato de Teletica, el cantante fue clarito y de una vez respondió que no.

“Creo que está claro que no voy a ganar ninguno”, dijo entre risas.

Jeff confesó que desde que estuvo en Nace una estrella, su vida cambió por completo y que, aunque no ganó el primer lugar, igual el programa le abrió muchas puertas y ahora hasta gana más plata igual sin ser el gran ganador.

Jeff On asegura que su mayor premio es el cariño del público desde que participó en Nace una estrella. (Lilly Arce/Lilly Arce)

A su gente, esa que votó por él en cada programa, les envió un mensaje sentido.

“Gracias por apoyar la meritocracia, el esfuerzo, la disciplina. Para muchos esto es un pasatiempo, pero para mí es sobrevivencia”, dijo con orgullo.

