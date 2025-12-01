Édgar Silva cuenta por qué lloró con lo que Jeff On reveló al cierre de Mira quién baila

Este domingo se bajó el telón de la segunda temporada de Mira Quién Baila y, al finalizar la gala, Édgar Silva confesó que unas palabras de Jeff On le tocaron el alma antes de que el cantante iniciara una de sus presentaciones.

Édgar Silva no pudo contener las lágrimas tras escuchar la historia de Jeff On. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Durante la final, cada participante abrió su corazón y contó los desafíos vividos dentro y fuera del programa.

Jeff On reveló que lo más duro para él ha sido vivir lejos de su familia, pues lleva años sin poder reencontrarse con ellos. Compartió que todas sus alegrías y tristezas las ha enfrentado acompañado únicamente por una de sus hermanas, quien también reside en Costa Rica.

Esa confesión fue suficiente para que el presentador se quebrara y llorara.

Édgar Silva se mostró afectado. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Me afectó porque imagínese vivir en un país lejos de su familia, sin poder compartir los momentos de dolor ni los momentos de celebración”, expresó el Flaco, visiblemente conmovido.

Silva recordó que conoce a Jeff desde la temporada de Nace una estrella y que, a lo largo de los años, ha demostrado ser una excelente persona y un artista muy completo.

La confesión del cantante sobre su familia conmovió al presentador y al público. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“El orgullo que deben sentir sus hermanos y su mamá, y no poder abrazarlos… eso siempre me ha conmovido mucho”, añadió.

El presentador también celebró el tercer lugar obtenido por Jeff On, premiado con $5.000 (unos 2,5 millones de colones), dinero que será destinado a la Fundación Pollitos de Hierro.

“Me alegra mucho que haya vuelto a demostrar el talento que tiene”, comentó.

En los camerinos, Jeff On y su bailarina Alhana Morales contaron que llegaron a la final llenos de nervios, pero felices por la familia que construyeron durante el proceso.

“Mira quién baila nos deja amistades hermosas, trabajadoras y respetables”, dijo el artista.

El cantante aseguró que la competencia le deja disciplina y aprendizajes que sumará a su carrera.

“Entré con el enfoque de ver qué podía incorporar a mis shows y ahora voy a tener baile con más técnica”, concluyó.