Julio Iglesias pide archivar denuncia por presunta agresión sexual

(AFP)

El cantante Julio Iglesias ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el archivo de una denuncia interpuesta en su contra por presuntos delitos de agresión sexual y trata de personas, al considerar que los hechos denunciados no pueden ser investigados por la jurisdicción española.

Según su defensa, los supuestos delitos habrían ocurrido en 2021 en el extranjero y las denunciantes no son españolas ni residen en España.

LEA MÁS: Julio Iglesias enfrenta investigación por presuntas denuncias de acoso y agresión sexual

El artista ha presentado un escrito para personarse en las diligencias preprocesales que analiza el Ministerio Público antes de decidir si España puede asumir el caso. En ese documento, Iglesias sostiene que la Fiscalía española no puede actuar como una jurisdicción “universal” ni permitir que las denunciantes elijan el territorio que les resulte más conveniente para presentar una denuncia, especialmente cuando ello le ocasiona un perjuicio en términos de “daño reputacional”.

El escrito, al que tuvo acceso El País, está firmado por su abogado, José Antonio Choclán. En él se argumenta que admitir una denuncia contra un ciudadano español por un presunto delito contra la libertad sexual, supuestamente cometido en residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, con víctimas de nacionalidad extranjera, otorgaría a las denunciantes la posibilidad de “buscar el fuero que le sea más conveniente”.

Hechos fuera de España

El letrado subraya que este escenario sería particularmente lesivo para su representado, dado que el impacto reputacional sería mayor en España, lo que (según expone) contraviene el derecho.

LEA MÁS: ¡Ya llegaron! Vea los creativos y divertidos memes de Julio Iglesias que inundan las redes sociales

La defensa de Iglesias afirma que no puede atribuirse a la Fiscalía española “el poder unilateral” de conceder a las presuntas víctimas el “derecho de opción sobre la jurisdicción que les resulte más conveniente”.

De acuerdo con una investigación publicada por eldiario.es en España y Univisión Noticias en Estados Unidos, las denunciantes relatan episodios de agresiones sexuales, que incluirían penetraciones sin consentimiento, además de bofetadas y humillaciones laborales sistemáticas.