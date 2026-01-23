El chavismo salió a las calles para exigir la liberación de Nicolás Maduro

Miles de seguidores de Nicolás Maduro marcharon en Caracas por la liberación del derrocado presidente este viernes, cuando se conmemoran 68 años de la caída de la dictadura militar en Venezuela.

Fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una incursión militar el 3 de enero. Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, gobierna desde entonces de forma temporal bajo fuertes presiones de Washington.

Un simpatizante del presidente Nicolás Maduro ondeó una bandera venezolana durante una manifestación cerca de la Asamblea Nacional en Caracas. Foto: AFP (JUAN BARRETO/AFP)

El chavismo ha movilizado a sus bases casi todos los días en la capital. Este viernes 23 de enero salieron en conmemoración de la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958 y con el reclamo persistente de ver libres a Maduro y su esposa, quienes enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York.

“Los queremos de vuelta”, se leía en una pancarta gigante desplegada cerca de la Plaza O’Leary, en el corazón de Caracas, donde se instaló una tarima y confluían varios cientos de manifestantes, muchos con paraguas y ponchos por la lluvia.

LEA MÁS: Experto explica cómo podría impactar a Costa Rica la detención de Maduro por parte de EE. UU.

Al son de la música llanera, característica de las manifestaciones del chavismo, Marlene Blanco acudió para celebrar un “aniversario más del derrocamiento de Pérez Jiménez” y pedir al tiempo la libertad de Maduro y Flores.

Su captura “fue algo ilegal, algo injusto”, se queja.

LEA MÁS: Adiós al “America First”: ¿Por qué la intervención de EE. UU. en Venezuela cambia las reglas del mundo?

“Nuestro mayor triunfo en estos días será traer de vuelta al presidente Maduro y a Cilia”, dijo a la televisión estatal el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, rodeado de manifestantes.

Janeth Estancio aguarda ese momento con esperanza. “El día que nos los devuelvan será una gran fiesta nacional”, avizora esta trabajadora de la alcaldía de Caracas de 57 años.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, tras prestar juramento durante la investidura presidencial en Caracas el 10 de enero de 2025. Fotografía: (JUAN BARRETO/AFP)

En tanto, la presidenta interina dio un giro a la relación con Washington con acuerdos petroleros y liberación de presos políticos. El presidente Donald Trump incluso invitó a Rodríguez a una reunión en la Casa Blanca, en una fecha por determinar.

Blanco piensa que Rodríguez, quien ha tomado rienda total del gobierno, tiene una “tarea muy fuerte”.

LEA MÁS: Trump sorprende al mundo con anuncio sobre María Corina Machado y el futuro de Venezuela

“Pero ha sabido hacerla porque (Maduro y ella) son de la misma escuela, ella también lucha por nuestra revolución”, asegura la contadora de 65 años.

Cabello ratificó en la marcha que Rodríguez “tiene todo el apoyo del partido” de gobierno “para seguir avanzando”.