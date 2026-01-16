Daniel Ortega al fin se refirió a la detención de Maduro y cuesta creer lo que dijo

El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, se pronunció oficialmente para solicitar que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sea liberado tras ser capturado por fuerzas de Estados Unidos.

El presidente Daniel Ortega exigió que Estados Unidos libere al líder de Venezuela. (AFP/AFP)

Durante un acto público, el líder sandinista criticó la operación militar y exigió que se respete la voluntad del pueblo venezolano.

“Nos sumamos al clamor para que regresen al presidente Maduro a su pueblo”, manifestó el mandatario nicaragüense durante una ceremonia de graduación de cadetes. Según el líder sandinista, el arresto de su aliado fue una “acción totalmente desproporcionada (...), sin ninguna orden de captura”.

Postura de Nicaragua ante la detención

El líder nicaragüense, estrecho aliado del chavismo, aprovechó su intervención para lanzar un mensaje directo hacia Estados Unidos, instando a que la administración norteamericana “deje de amenazar a Cuba”.

Actualmente, Nicolás Maduro se encuentra en Nueva York enfrentando un juicio por presunto narcotráfico tras la incursión en Caracas. Mientras tanto, en Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando de forma interina. Sobre esto, Daniel Ortega envió un saludo a la funcionaria, señalando que ella “está haciéndole tiempo a Nicolás”.

Diálogo y futuro diplomático

Pese a la captura, el panorama político muestra movimientos inesperados. El presidente Donald Trump reveló haber mantenido una “larga conversación telefónica” con Rodríguez, a quien describió como una persona “formidable”.

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega (derecha), siempre fue muy cercano al también dictador Nicolás Maduro. AFP (FEDERICO PARRA/AFP)

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela ha manifestado su compromiso por “rescatar” al mandatario capturado. Simultáneamente, ha dado pasos para recomponer los lazos con Estados Unidos, buscando una salida a la ruptura diplomática que persiste desde hace años.

