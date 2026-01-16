Internacionales

Daniel Ortega al fin se refirió a la detención de Maduro y cuesta creer lo que dijo

El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, cuestionó la detención de su aliado en Venezuela y exigió su retorno inmediato al poder

EscucharEscuchar
Por AFP

El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, se pronunció oficialmente para solicitar que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sea liberado tras ser capturado por fuerzas de Estados Unidos.

En la imagen Daniel Ortega
El presidente Daniel Ortega exigió que Estados Unidos libere al líder de Venezuela. (AFP/AFP)

Durante un acto público, el líder sandinista criticó la operación militar y exigió que se respete la voluntad del pueblo venezolano.

LEA MÁS: Estos son los 75 países a los que EE. UU. le suspendió visas para sus ciudadanos en pleno año de Mundial

“Nos sumamos al clamor para que regresen al presidente Maduro a su pueblo”, manifestó el mandatario nicaragüense durante una ceremonia de graduación de cadetes. Según el líder sandinista, el arresto de su aliado fue una “acción totalmente desproporcionada (...), sin ninguna orden de captura”.

Postura de Nicaragua ante la detención

El líder nicaragüense, estrecho aliado del chavismo, aprovechó su intervención para lanzar un mensaje directo hacia Estados Unidos, instando a que la administración norteamericana “deje de amenazar a Cuba”.

Actualmente, Nicolás Maduro se encuentra en Nueva York enfrentando un juicio por presunto narcotráfico tras la incursión en Caracas. Mientras tanto, en Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando de forma interina. Sobre esto, Daniel Ortega envió un saludo a la funcionaria, señalando que ella “está haciéndole tiempo a Nicolás”.

Diálogo y futuro diplomático

Pese a la captura, el panorama político muestra movimientos inesperados. El presidente Donald Trump reveló haber mantenido una “larga conversación telefónica” con Rodríguez, a quien describió como una persona “formidable”.

Daniel Ortega y Nicolás Maduro juntos durante ceremonia en Caracas
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega (derecha), siempre fue muy cercano al también dictador Nicolás Maduro. AFP (FEDERICO PARRA/AFP)

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela ha manifestado su compromiso por “rescatar” al mandatario capturado. Simultáneamente, ha dado pasos para recomponer los lazos con Estados Unidos, buscando una salida a la ruptura diplomática que persiste desde hace años.

LEA MÁS: Delcy Rodríguez revela cómo se comportó Trump en llamada telefónica que le hizo y de qué hablaron

“Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Daniel OrtegaNicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosNotas IALTNotas IALTM
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.